“Tôi rất vinh dự được trở lại Nvidia”, Jensen Huang tuyên bố ngày 23/11, sau khi được hội đồng quản trị tập đoàn nhất trí tái bổ nhiệm làm CEO. Song niềm vui trở lại chưa kéo dài được bao lâu, ngay trong tuần đầu tiên của tháng 12, ông Huang dự kiến phải giải trình trước Quốc hội Mỹ về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và hoạt động xuất khẩu chip. Tại Nvidia, cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp diễn, còn những tranh cãi về văn hóa doanh nghiệp đang đặt ra thách thức đối với nhà lãnh đạo này.

Theo tờ Economist, việc lấy lại ghế CEO có thể dễ dàng hơn nhiều so với khôi phục uy tín và sức ảnh hưởng mà Huang đã gây dựng suốt ba thập kỷ.

Sức ép từ Washington

Trong thông báo tái bổ nhiệm ngày 23/11, Nvidia cho biết đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và tin tưởng việc Jensen Huang trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia. Tuyên bố này khiến một số nghị sĩ đặt câu hỏi về vai trò của chính phủ trong quyết định của tập đoàn.

“Ai trong chính phủ đã tham gia? Họ nói gì với hội đồng quản trị?”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis đặt câu hỏi trên mạng xã hội X. Ông cũng muốn biết Nvidia dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận trên, trong khi cuộc điều tra nội bộ vẫn chưa hoàn tất.

Ba chủ tịch ủy ban Hạ viện Mỹ, gồm John Moolenaar, Rick Crawford và Brian Mast, cho rằng cuộc điều tra ngắn ngủi của Nvidia cùng quyết định tái bổ nhiệm Huang “không xóa bỏ những mối đe dọa và câu hỏi về an ninh quốc gia”. Các nghị sĩ yêu cầu tập đoàn làm rõ tình trạng buôn lậu chip và việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu.

“Quyết định của Nvidia không miễn cho Jensen Huang nghĩa vụ điều trần trước Quốc hội”, Thượng nghị sĩ Pete Ricketts nhấn mạnh. Ông cũng muốn tập đoàn giải trình về số chip chưa được kiểm soát.

Tổng thống Trump được cho là đã vận động phục chức cho Jesen Huang. Ảnh: Reuters.

Trong nội bộ chính quyền Mỹ, các quan chức cấp cao từng có những quan điểm khác nhau về tương lai của Huang tại Nvidia.

Theo Economist, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ban đầu đề nghị Nvidia cải tổ mạnh mẽ bộ máy quản lý và tìm kiếm CEO bên ngoài tập đoàn, trước khi thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng từng có quan điểm cứng rắn hơn. Ông giám sát việc xây dựng báo cáo tình báo liên quan đến Huang, một trong những tài liệu góp phần dẫn tới quyết định từ chức của CEO Nvidia.

Đến nay, Jensen Huang chưa bị truy tố liên quan đến các nghi vấn tình báo hay vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.

Ngoài việc giải trình trước Quốc hội, ông Huang còn phải tìm cách duy trì hoạt động kinh doanh quốc tế của Nvidia trước những thay đổi trong chính sách xuất khẩu chip của Mỹ.

Quy định mới của Bộ Thương mại Mỹ, có hiệu lực ngày 19/11, mở rộng phạm vi kiểm soát đối với việc tiếp cận chip AI tiên tiến thông qua các máy chủ đặt ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa việc thuê máy chủ tại một quốc gia khác để sử dụng chip từ xa cũng có thể chịu sự điều chỉnh của các quy định xuất khẩu.

Trong nhiều năm, Jensen Huang đã tích cực vận động Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip, cho rằng những rào cản này có thể thúc đẩy sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh. Song với những cuộc điều tra chưa kết thúc, việc thuyết phục giới chức Mỹ thay đổi chính sách có thể khó khăn hơn trước.

Thách thức ngay trong Nvidia

Tại trụ sở Nvidia ở California ngày 23/11, Huang được nhiều nhân viên chào đón bằng tiếng reo hò, những tràng pháo tay và những cái ôm. Theo WIRED, những người có mặt mô tả đây là màn đón tiếp dành cho một “người hùng”. Song sự trở lại của Huang không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một số nhân viên từng kỳ vọng việc ông từ chức sẽ mở ra cơ hội thay đổi văn hóa làm việc tại Nvidia.

“Nếu Jensen trở lại, tôi sẽ không tham gia bất kỳ khóa đào tạo nhân sự nào nữa”, một nhân viên viết trên diễn đàn nội bộ, bày tỏ hoài nghi về cách công ty thực thi các quy tắc ứng xử.

Ngày 20/11, New York Times công bố lời kể của hơn một chục nhân viên và cựu nhân viên Nvidia về phong cách quản lý của Huang. Những người này cáo buộc ông từng công khai hạ nhục và đe dọa cấp dưới nhằm thúc đẩy hiệu suất làm việc. Người phát ngôn của Huang đã bác bỏ các cáo buộc trên.

Ngoài những tranh cãi về văn hóa doanh nghiệp, biến động nhân sự cấp cao vừa qua còn bộc lộ những hạn chế trong cơ cấu quản trị của Nvidia, đặc biệt là việc tập đoàn phụ thuộc quá lớn vào nhà sáng lập.

Sự trở lại của ông Jensen Huang nhận được nhiều sự ủng hộ của nội bộ NVIDIA. Ảnh: Reuters.

Theo The Economist, Huang có khoảng 60 cấp dưới báo cáo trực tiếp, song Nvidia chưa có người kế nhiệm rõ ràng. Một nhân viên nhận xét việc một doanh nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD phụ thuộc vào một cá nhân là điều “phi lý”.

Linda Ford, Giám đốc điều hành Viện Quản trị Doanh nghiệp Anh và Ireland, cho rằng vụ việc cho thấy hội đồng quản trị khó giữ vững lập trường đến mức nào khi cả công ty phụ thuộc vào một người lãnh đạo. Bà nhận định Nvidia cần xây dựng kế hoạch tìm người kế nhiệm Huang để tránh lặp lại cuộc khủng hoảng tương tự.

Umesh Ramakrishnan, lãnh đạo công ty tuyển dụng cấp cao Kingsley Gate, cũng nhận định trên Fortune rằng việc hội đồng quản trị đảo ngược một quyết định nhân sự quan trọng chỉ sau sáu ngày, trong lúc cuộc điều tra chưa kết thúc, đã làm suy yếu uy tín của cơ quan này.

Nvidia đã có một số điều chỉnh trong bộ máy quản lý nhằm tăng cường cơ chế giám sát. Tập đoàn thành lập một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, phụ trách những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và việc tuân thủ quy định xuất khẩu chip. Công ty cũng bổ sung bộ phận phụ trách tuân thủ.

Việc sa thải rồi bổ nhiệm lại Jesen Huang trong thời gian ngắn khiến nhiều người nghi vấn về năng lực quản trị của NVIDIA. Ảnh: Reuters.

Một thách thức khác đối với Huang là duy trì lòng tin của các đối tác kinh doanh. Trước bê bối, ông thường xuyên xuất hiện cùng nguyên thủ các nước và là nhà lãnh đạo được nhiều tập đoàn công nghệ săn đón.

Theo Economist, những biến động tại Nvidia có thể khiến các đối tác xem xét lại chiến lược hợp tác với tập đoàn. TSMC có thể tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào Nvidia, khách hàng lớn nhất của mình, còn các doanh nghiệp điện toán đám mây có thể cân nhắc mua chip của những nhà cung cấp khác.

Stacy Rasgon, nhà phân tích tại Bernstein, cho biết những tranh cãi về các mối quan hệ cá nhân của Huang cũng như cách ông làm việc với hội đồng quản trị vẫn là những vấn đề khiến ông lo ngại.

Nhân viên Nvidia ôm chầm Jensen Huang sau bài phát biểu ngày trở lại Sau khi được phục chức CEO, Jensen Huang nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nhân viên Nvidia. Ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hứa sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.