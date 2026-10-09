Những quyết sách tạo động lực phát triển kinh tế cho Quảng Trị

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã xem xét 24 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và biểu quyết thông qua 24 nghị quyết với sự thống nhất cao, tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm gồm: Kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách; quản lý tài nguyên, đất đai và cơ chế, chính sách địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách, HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu mới của Chính phủ, quy hoạch và không gian phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, các nghị quyết tạo cơ sở để phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai, HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, danh mục công trình, dự án thu hồi đất, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh thông qua 14 nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách địa phương. Trong đó, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị trước khi sắp xếp, thuộc các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, xây dựng và một số lĩnh vực khác.

Cùng với đó, tỉnh ban hành nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và đời sống người dân như: Chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên; hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, kiện toàn tổ chức; mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Quang cảnh Kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng quyết định các nội dung về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú; giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức và số người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền. Những chính sách này góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,42%, xếp thứ 24 trong số 34 tỉnh, thành phố cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,8%; du lịch đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tỉnh đã thu hút 60 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 50.000 tỷ đồng và 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 156,23 triệu USD.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Quang, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Khu vực công nghiệp, dịch vụ chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác lập quy hoạch chung các xã, phường, đặc khu chưa bảo đảm tiến độ; giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn nhiều vướng mắc. Thực tế này đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, 24 nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đồng bộ; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời, UBND tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.