Những quyết sách lớn phải gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề cụ thể

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo dõi bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cán bộ, đảng viên, trí thức ở thành phố Huế bày tỏ sự đồng tình với những định hướng về xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phát triển đất nước.

Các tầng lớp nhân dân kỳ vọng các chủ trương, quyết sách tiếp tục được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Định hướng phát triển gắn với thực tiễn đời sống

Anh Lê Viết Hoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường An Cựu, thành phố Huế cho biết, qua theo dõi Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, anh tâm đắc với nội dung tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng gắn với hiệu quả quản trị quốc gia và phát triển đất nước, nhất là yêu cầu đổi mới tổ chức, công tác cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.

Theo anh Lê Viết Hoàn, người dân mong muốn đội ngũ cán bộ tiếp tục gần dân, lắng nghe ý kiến, tôn trọng nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền thực sự phục vụ nhân dân, lấy lợi ích chính đáng của người dân làm cơ sở cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Các chủ trương, định hướng phát triển cần gắn với thực tiễn đời sống, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của người dân.

Anh Lê Viết Hoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường An Cựu, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong giai đoạn hiện nay, anh Hoàn kỳ vọng đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; thủ tục hành chính ngày càng tinh gọn, hiệu quả, giảm thời gian và chi phí thực hiện; đồng thời, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công.

Đồng tình với những định hướng được nêu trong bài phát biểu, anh Phan Minh Đức, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận định, các nội dung về đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và nguyện vọng của người dân.

Là người dân sinh sống tại Huế 30 năm, anh Đức nhận thấy những chuyển biến rõ rệt trong giải quyết hồ sơ, thủ tục tại các trung tâm phục vụ hành chính công và cơ quan hành chính cấp xã, phường trên địa bàn. Nhiều thủ tục được đơn giản hóa, số hóa và thực hiện trên môi trường mạng, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân.

Theo anh Đức, việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn giúp người dân giảm thời gian xử lý giấy tờ, có thêm điều kiện tập trung cho công việc và các hoạt động khác.

Anh Phan Minh Đức, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ thực tiễn đó, anh Đức đề xuất tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan hành chính trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt tại các xã biên giới. Theo đó, đội ngũ giáo viên, giảng viên và sinh viên có thể tham gia hỗ trợ số hóa hồ sơ, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, góp phần nâng cao năng lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

Đây cũng là cơ hội để sinh viên phát huy kiến thức chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số.

Tạo môi trường sống an toàn

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội và cải cách hành chính, người dân cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong đời sống.

Thạc sỹ Lê Văn Tý, giáo viên Toán tại thành phố Huế bày tỏ sự đồng tình với những quan điểm, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo anh, những chuyển biến trong 2-3 năm gần đây, đặc biệt là việc nhiều công trình được triển khai, xây dựng trên cả nước cho thấy những tín hiệu tích cực trong phát triển đất nước, tạo kỳ vọng về những bước tiến mới trong thời gian tới.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cuộc sống, anh Tý cho rằng vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm giải quyết về cải cách thủ tục hành chính, tình hình an ninh, trật tự xã hội và các vấn đề liên quan đến giáo dục như sách giáo khoa, đổi mới chương trình học và dạy thêm, học thêm.

Thạc sỹ Lê Văn Tý, Giáo viên dạy Toán, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Anh Tý kỳ vọng Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những bất cập này, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo môi trường sống an toàn và điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Đặc biệt, anh bày tỏ vui mừng trước việc nhiều trường học tại khu vực biên giới được xây dựng, đưa vào sử dụng trong những năm gần đây. Theo anh, đây là sự quan tâm thiết thực đối với giáo dục ở những địa bàn còn khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo thêm cơ hội phát triển cho học sinh.

Những ý kiến của các tầng lớp nhân dân thành phố Huế cho thấy kỳ vọng đối với các chủ trương, định hướng phát triển không chỉ dừng lại ở những quyết sách lớn mà còn gắn với hiệu quả giải quyết các vấn đề cụ thể trong đời sống.

dân mong muốn bộ máy chính quyền ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính và chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực; những bất cập trong giáo dục, an ninh, trật tự và các lĩnh vực dân sinh được quan tâm xử lý kịp thời.

Qua đó, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống, củng cố niềm tin và phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước./.