Ngày 19/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành Giáo dục.

Ảnh minh họa

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra khi ngành Giáo dục bước vào giai đoạn thực hiện những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ. Lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định hệ thống về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn; quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung cho chuyên môn, phát huy năng lực, sức sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề.

Sự quan tâm, chăm lo đối với nhà giáo không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân, sự tôn vinh mà quan trọng hơn là bằng những chính sách thiết thực và hành động cụ thể. Điều cốt lõi là các chủ trương, quyết sách phải thực sự đi vào cuộc sống, để mỗi nhà giáo được tôn trọng, được bảo vệ, được bảo đảm các điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến. Chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo chính là đầu tư cho chất lượng giáo dục, cho sự trưởng thành của các thế hệ người học và tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Những quyết sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của đội ngũ nhà giáo, lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đất nước.