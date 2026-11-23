Luật sư Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Giang Vina, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

PV: Luật Đất đai hiện hành quy định như thế nào về điều kiện cấp GCNQSDĐ lần đầu. Những nhóm trường hợp nào có thể được xem xét cấp GCN, thưa Luật sư?

Luật sư Nguyễn Hữu Giang: Theo Luật Đất đai năm 2024, điều kiện cấp GCNQSDĐ lần đầu được quy định rất cụ thể và chia thành 4 nhóm trường hợp chính để người dân dễ đối chiếu:

Thứ nhất, đất có giấy tờ (Điều 137): Người dân sử dụng đất ổn định và có một trong các loại giấy tờ hợp lệ lập trước ngày 15/10/1993, hoặc giấy tờ thừa kế, tặng cho, quyết định giao đất đúng quy định là đủ điều kiện cấp GCN.

Thứ hai, đất không có giấy tờ (Điều 138): Người dân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2014, không vi phạm pháp luật đất đai, không phải đất giao trái thẩm quyền và được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp.

Thứ ba, đất có vi phạm hoặc giao trái thẩm quyền (Điều 139, 140): Nếu người dân đã sử dụng ổn định qua các mốc thời gian luật định, hiện tại không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch thì Nhà nước vẫn xem xét cấp GCNQSDĐ.

Thứ tư, về nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Điều 148, 149): Chỉ cần công trình được xây dựng hợp pháp trên thửa đất đủ điều kiện là sẽ được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận.

PV: Để thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, theo Luật sư thì người dân cần lưu ý những vấn đề nào để tránh phải bổ sung giấy tờ, đi lại nhiều lần?

Luật sư Nguyễn Hữu Giang: Căn cứ Điều 28 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 151/2025/NĐ-CP), bộ hồ sơ bắt buộc chỉ gồm 4 nhóm giấy tờ cơ bản: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP); Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất hoặc quá trình sử dụng đất ổn định; Giấy tờ về nhà ở, tài sản gắn liền với đất (nếu đề nghị chứng nhận tài sản); Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ miễn, giảm (nếu có).

Để tránh phải đi lại bổ sung nhiều lần, người dân cần lưu ý 3 điểm sau: Kê khai trung thực thời điểm bắt đầu sử dụng đất, vì mốc này quyết định trực tiếp đến điều kiện cấp GCNQSDĐ và số tiền thuế phải nộp; thống nhất trước ranh giới với các hộ liền kề để bảo đảm không phát sinh tranh chấp khi cán bộ xuống kiểm tra. Người dân không bắt buộc phải tự thuê đo đạc trước mà có thể đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ trích đo trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Một góc khu dân cư xã Hoằng Phú (Ảnh minh hoạ).

PV: Đối với đất được giao không đúng thẩm quyền, Luật Đất đai năm 2024 quy định những trường hợp nào được xem xét cấp GCNQSDĐ. Những trường hợp nào không đủ điều kiện cấp, thưa Luật sư?

Luật sư Nguyễn Hữu Giang: Việc cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Cụ thể, đối với đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật, việc cấp GCN được xem xét theo các mốc thời gian sau:

Đối với trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993: Người đang sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Đối với trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004: Người sử dụng đất được xem xét cấp GCN nếu được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn. Việc cấp GCN thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 138 Luật này.

Đối với trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014: Người sử dụng đất được xem xét cấp GCNQSDĐ nếu được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Đối với trường hợp thửa đất có nhà ở, công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được cấp GCNQSDĐ bằng hạn mức giao đất ở. Nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất. Phần diện tích còn lại (nếu có) sau khi xác định diện tích đất ở được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất.

Đối với trường hợp đất được giao từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành: Người sử dụng đất được xem xét cấp GCNQSDĐ nếu được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Hạn mức đất cấp GCNQSDĐ được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật này.

Nhà nước không cấp GCNQSDĐ đối với đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2014 trở về sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Người sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ theo các trường hợp nêu trên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

PV: Vậy nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ được xác định như thế nào. Người dân cần lưu ý những khoản phải nộp nào?

Luật sư Nguyễn Hữu Giang: Nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền được xác định theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 12 Nghị định 103/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 291/2025/NĐ-CP và Nghị định 50/2026/NĐ-CP), dựa trên thời điểm giao đất, sử dụng ổn định, giấy tờ nộp tiền, hạn mức đất ở và bảng giá đất.

Trường hợp giao trước ngày 15/10/1993: Nếu đã nộp tiền mua đất hoặc không có giấy tờ nộp tiền nhưng sử dụng ổn định, đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở được công nhận tại thời điểm nộp hồ sơ cấp GCNQSDĐ thì đều không phải đóng tiền sử dụng đất (chỉ đóng tiền đối với phần diện tích vượt hạn mức, nếu có).

Trường hợp giao từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004: Nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền mua đất thì không phải đóng tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Trường hợp không có giấy tờ nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất theo Bảng giá đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

Trường hợp giao từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014: Đối với diện tích đất trong hạn mức đã đóng đủ tiền thì không phải đóng thêm; nếu đóng chưa đủ mức thu tại thời điểm giao thì phải đóng bù phần còn thiếu. Trường hợp không có giấy tờ nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 70% tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Đối với phần diện tích vượt hạn mức (nếu được công nhận đất ở) phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp giao từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 (thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành): Người sử dụng đất bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất mới được xét cấp GCNQSDĐ. Tiền sử dụng đất phải nộp được tính bằng 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở được cấp GCNQSDĐ tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo giá đất ở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 103/2024/NĐ-CP. Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo quy định thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng đất phải nộp; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Ngoài ra, theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP, đối với phần diện tích đất nông nghiệp xen kẽ hoặc phần diện tích vượt hạn mức trong cùng thửa đất có nhà ở khi chuyển mục đích sang đất ở, người dân được áp dụng mức thu ưu đãi từ 30% đến 50% chênh lệch giá đất (chính sách này chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất).

Bên cạnh tiền sử dụng đất, người dân còn phải thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính khác theo quy định như lệ phí trước bạ, phí đo đạc, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy (nếu có). Trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thì cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh để được hưởng chính sách theo quy định.

Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hồ Vương.

PV: Từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền cấp GCNQSDĐ lần đầu đã được phân cấp cho chủ tịch UBND cấp xã. Vậy, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại cấp xã được thực hiện như thế nào, thưa Luật sư?

Luật sư Nguyễn Hữu Giang: Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, chủ tịch UBND cấp xã chính thức có thẩm quyền ký cấp GCNQSDĐ lần đầu, sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Quy trình tại xã được thực hiện gọn trong 4 bước: Bước 1: Người dân nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công để nhận giấy hẹn. Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ xã thực hiện kiểm tra thực địa, đo đạc hiện trạng, trích đo bản đồ địa chính. Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, nguồn gốc sử dụng đất. Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra trong 15 ngày tại trụ sở xã và khu dân cư để bảo đảm không có tranh chấp. Bước 4: Hết thời gian niêm yết, nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, UBND xã chuyển thông tin sang cơ quan thuế để ra thông báo thuế và người dân thực hiện nộp tiền vào ngân sách.

Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chủ tịch UBND cấp xã ký cấp GCNQSDĐ và trao trả kết quả cho người dân.

Về thời hạn giải quyết, tổng thời gian giải quyết tại UBND cấp xã không quá 20 ngày làm việc (không tính 15 ngày niêm yết công khai, thời gian đo đạc và thời gian người dân đi nộp thuế).