Bãi bỏ các thông tư về cơ cấu ngạch và xếp lương công chức

Ngày 20/11/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành. Theo Điều 1 của Thông tư, tổng cộng 33 văn bản bị bãi bỏ toàn bộ.

Đáng chú ý, trong danh mục này có các văn bản trực tiếp liên quan đến cơ cấu ngạch và chế độ xếp lương công chức.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan cấp phường. Ảnh: Thanh Thắng

Cụ thể, Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV đều thuộc diện bị bãi bỏ.

Thông tư số 13/2022/TT-BNV trước đây quy định việc xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Việc xác định được căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, mức độ phức tạp của công việc, số lượng biên chế cần bố trí theo từng vị trí và tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức tương ứng.

Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư cũng bị bãi bỏ.

Các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2021/TT-BNV gồm Thông tư số 06/2022/TT-BNV cũng nằm trong danh mục này.

Ngoài ra, Thông tư số 08/2011/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP về những người là công chức cũng bị bãi bỏ.

Như vậy, từ ngày 15/1/2027, các văn bản nêu trên không còn hiệu lực thi hành. Việc bãi bỏ cần được nhìn nhận trong tổng thể quá trình rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cán bộ, công chức; không đồng nghĩa với việc công chức tự động thay đổi ngạch, bậc hoặc mức lương đang hưởng.

Nhiều quy định về vị trí việc làm, tổ chức thôn, tổ dân phố cũng bị bãi bỏ

Không chỉ các văn bản liên quan đến cơ cấu ngạch và xếp lương, Thông tư số 31/2026/TT-BNV còn bãi bỏ một số quy định về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó có Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ; Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 06/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV cũng thuộc diện bị bãi bỏ.

Đối với tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung gồm Thông tư số 14/2018/TT-BNV và Thông tư số 05/2022/TT-BNV cũng bị bãi bỏ.

Danh mục còn có các văn bản thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và một số lĩnh vực khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/1/2027

Theo Điều 2 Thông tư số 31/2026/TT-BNV, văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2027.

Việc bãi bỏ toàn bộ 33 văn bản được thực hiện trong quá trình rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và các văn bản liên tịch có liên quan.

Danh mục gồm 30 thông tư và 3 thông tư liên tịch. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định.

Việc bãi bỏ các văn bản này là căn cứ để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định về quản lý công chức, vị trí việc làm, tiền lương và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.