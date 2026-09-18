Những quy định mới về thi giấy phép lái xe người dân cần biết

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi và sử dụng giấy phép lái xe. Trong đó, nội dung thi, cách công nhận kết quả và việc xử lý thí sinh vi phạm được quy định cụ thể theo từng hạng giấy phép lái xe.

Thông tư 108/2026/TT-BCA có nhiều quy định mới về sát hạch lái xe. Ảnh minh họa

Nội dung và trình tự sát hạch theo từng hạng giấy phép

Theo Thông tư, phần thi lý thuyết gồm các câu hỏi về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu bia.

Với hạng B1, B trở lên, nội dung thi còn có kiến thức về cấu tạo, sửa chữa thông thường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; từ hạng C1 trở lên có thêm nội dung về vận tải đường bộ.

Phần thi lý thuyết được thực hiện trên máy tính, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định. Người dự thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 hoặc A đã có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực được miễn thi lý thuyết.

Đối với sát hạch thực hành, thí sinh thi hạng A1, A phải điều khiển xe mô tô qua hai bài thi trong hình, được chấm điểm trực tiếp kết hợp với thiết bị tự động. Với hạng B1, thí sinh thực hiện bài lái xe tiến qua hình chữ chi và lùi theo hướng ngược lại.

Các hạng B, C1, C, D1, D2, D thực hiện bài thi liên hoàn trong hình bằng phương pháp chấm điểm tự động kết hợp chấm điểm trực tiếp. Những hạng giấy phép dành cho xe kéo rơ-moóc có bài thi riêng, gồm điều khiển xe qua hình có 5 cọc chuẩn, quay vòng hoặc ghép xe vào nơi đỗ tùy từng hạng.

Về trình tự, thí sinh thi mô tô thực hiện lần lượt lý thuyết, bài thực hành số 1 và bài thực hành số 2. Người thi ô tô phải vượt qua ba nội dung gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Thí sinh không đạt phần thi trước sẽ không được dự phần thi tiếp theo trong cùng kỳ sát hạch.

Bảo lưu kết quả thi trong một năm

Một nội dung đáng chú ý là thí sinh được bảo lưu kết quả lý thuyết đã đạt trong một năm, tính từ ngày đạt kết quả. Kết quả bài thực hành số 1 đối với mô tô hoặc bài thực hành trong hình đối với ô tô cũng được bảo lưu theo thời gian còn lại của phần lý thuyết.

Người chưa đạt có thể đăng ký sát hạch lại ở kỳ thi khác. Khi dự thi lại, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và hồ sơ hoặc dữ liệu sát hạch theo quy định.

Thông tư cũng quy định, trong 2 giờ kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch, Phòng Cảnh sát giao thông phải rà soát, tổng hợp kết quả và chuyển dữ liệu người đạt về Cục Cảnh sát giao thông để cấp giấy phép lái xe điện tử.

Đối với hành vi gian lận, thí sinh mang tài liệu, điện thoại hoặc thiết bị kỹ thuật vào phòng thi lý thuyết hay lên xe sát hạch, hoặc có hành vi làm sai lệch kết quả, sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả kỳ sát hạch.

Trường hợp kết quả bị sai lệch do lỗi thiết bị chấm điểm tự động hoặc nguyên nhân khác không thuộc lỗi của thí sinh, kết quả sát hạch sẽ bị hủy và thí sinh được thi lại.