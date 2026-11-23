Theo Điều 15 Thông tư số 91/2026/TT-BTC, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc diện cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh phải gửi đơn theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT, kê khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế tương ứng trước khi được cấp mã. Văn bản cũng phân định rõ cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đối với từng nhóm đối tượng, bao gồm cả trường hợp kinh doanh thương mại điện tử có nhiều địa điểm.