Theo Chương II, Văn bản hợp nhất số 65/2026/VBHN-NĐ-BQP ngày 15-11-2026 của Bộ Quốc phòng về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện được thực hiện như sau:

Vào khu vực biên giới phải có giấy tờ hợp lệ

Theo Điều 5, người được cư trú tại khu vực biên giới đất liền gồm: Cư dân biên giới; người có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền; quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có đơn vị đóng quân tại khu vực biên giới.

Pháp luật cũng quy định những trường hợp không được cư trú tại khu vực biên giới, như: Người đang thi hành quyết định cấm cư trú; người chưa được phép xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh; người đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế và một số trường hợp khác theo quy định.

Đồn Biên phòng Ia Nan (BĐBP tỉnh Gia Lai) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: qdnd.vn

Về giấy tờ khi vào khu vực biên giới (Điều 6), công dân Việt Nam phải có Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

Đối với người nước ngoài thường trú, tạm trú tại Việt Nam, phải có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền (trừ trường hợp vào khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế); mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới phải có giấy giới thiệu, cử cán bộ đi cùng và thông báo cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh nơi đến trước ít nhất 24 giờ.

Ở qua đêm phải đăng ký lưu trú

Theo Điều 7, công dân Việt Nam (trừ cư dân biên giới) và người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền, nếu ở qua đêm phải đăng ký lưu trú tại cơ quan Công an cấp xã sở tại. Trường hợp ở qua đêm trong vành đai biên giới phải thông báo bằng văn bản cho Đồn Biên phòng sở tại.

Người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định, chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng, Công an cấp xã sở tại và lực lượng chuyên ngành.

Đối với hoạt động xây dựng dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền (Điều 8), các cơ quan, tổ chức tham gia khảo sát, thiết kế, thi công phải bảo đảm không ảnh hưởng đến công trình biên giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới và mốc quốc giới. Đồng thời, phải thông báo trước 3 ngày cho Đồn Biên phòng, UBND cấp xã sở tại về danh sách người, phương tiện, thời gian, phạm vi và nội dung hoạt động.

Không tự ý vào vành đai biên giới, vùng cấm

Theo Điều 11, người được cư trú tại khu vực biên giới theo khoản 1 Điều 5 được hoạt động trong vành đai biên giới. Những người không thuộc diện này khi vào phải có giấy tờ theo quy định tại Điều 6 và trình báo Đồn Biên phòng hoặc UBND cấp xã sở tại.

Cơ quan, tổ chức hoạt động trong vành đai biên giới phải thông báo bằng văn bản cho Đồn Biên phòng sở tại về danh sách người, phương tiện, thời gian, phạm vi và nội dung hoạt động.

Đối với vùng cấm (Điều 12), công dân Việt Nam và người nước ngoài, trừ những người được phép thường trú, làm việc tại đó, khi vào phải có giấy tờ theo quy định và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý vùng cấm cho phép.

Ngoài ra, khu vực biên giới đất liền có các biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm” và các biển báo khác theo quy định của pháp luật (Điều 9). Vì vậy, người dân cần chú ý quan sát, chấp hành hướng dẫn và không tự ý đi vào những khu vực chưa được phép.