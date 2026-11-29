A400M không phải dòng máy bay được phát triển riêng cho một quốc gia. Ngay từ đầu, chương trình đã hướng tới việc đáp ứng nhu cầu vận tải quân sự của nhiều lực lượng không quân châu Âu.

Đức là khách hàng lớn nhất của chương trình. Nước này đặt mua 53 chiếc A400M để thay thế máy bay C-160 Transall đã phục vụ trong nhiều thập niên.

Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên tiếp nhận A400M. Máy bay được đưa vào khai thác để thay thế các phương tiện vận tải cũ và hỗ trợ những chiến dịch quân sự ở nước ngoài.

Tây Ban Nha cũng là thành viên quan trọng của chương trình. Không chỉ khai thác máy bay, nước này còn đóng vai trò trong hoạt động sản xuất và lắp ráp cuối cùng tại Seville.

Anh là một khách hàng lớn khác, với đội bay A400M được sử dụng cho nhiệm vụ vận tải chiến lược và chiến thuật.

Không quân Hoàng gia Anh sử dụng dòng máy bay này để hỗ trợ các chiến dịch triển khai lực lượng và hoạt động nhân đạo.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng khai thác A400M trong lực lượng vận tải quân sự. Máy bay giúp nước này tăng cường khả năng vận chuyển binh sĩ và phương tiện tới những khu vực xa lãnh thổ.

Ngoài ra, Bỉ và Luxembourg cũng sử dụng A400M. Hai quốc gia này hợp tác trong khai thác một đội bay chung nhằm tối ưu chi phí và khả năng vận hành.

Một số quốc gia ngoài nhóm khách hàng châu Âu ban đầu cũng đã quan tâm hoặc đặt mua dòng máy bay này, mở rộng triển vọng xuất khẩu của Airbus.

Việc nhiều quốc gia cùng khai thác một nền tảng mang lại lợi ích về hậu cần, bảo dưỡng và huấn luyện.

Các lực lượng có thể phối hợp trong những chiến dịch quốc tế mà không phải sử dụng quá nhiều loại máy bay khác nhau.

Tuy nhiên, một đội bay đa quốc gia cũng đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, phụ tùng và khả năng tương thích.

Những khác biệt trong cấu hình từng lô máy bay có thể khiến việc bảo dưỡng và nâng cấp trở nên phức tạp.

Dù vậy, A400M vẫn là một trong những chương trình vận tải quân sự hợp tác đáng chú ý nhất của châu Âu.

Thành công của máy bay không chỉ được đo bằng số lượng bàn giao mà còn bằng khả năng duy trì hoạt động của một cộng đồng khai thác đa quốc gia.