Il-76 được sản xuất với số lượng lớn trong thời kỳ Liên Xô và tiếp tục được khai thác sau khi nước này tan rã.

Nhờ khả năng chuyên chở hàng hóa nặng, dòng máy bay này được xuất khẩu hoặc chuyển giao cho nhiều quốc gia, tạo nên mạng lưới người sử dụng rộng hơn so với phần lớn các vận tải cơ cùng phân khúc.

Nga là một trong những nước khai thác Il-76 với quy mô lớn nhất. Máy bay đảm nhiệm vận tải quân sự, triển khai lực lượng, tiếp tế căn cứ và các nhiệm vụ chuyên dụng.

Nước này cũng đang tiếp tục đưa vào sử dụng phiên bản Il-76MD-90A hiện đại hóa, nhằm thay thế dần những máy bay đời cũ.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng quân sự quan trọng khác. Không quân Trung Quốc sử dụng Il-76 cho nhiệm vụ vận tải chiến lược, bên cạnh các máy bay tiếp dầu Il-78 và nền tảng cảnh báo sớm phát triển từ khung thân này.

Ấn Độ khai thác Il-76MD, đồng thời sử dụng máy bay tiếp dầu Il-78MKI và máy bay cảnh báo sớm A-50EI.

Tại châu Phi, Algeria và Angola là những quốc gia đáng chú ý. Algeria vận hành các máy bay Il-76 phục vụ vận tải quân sự, đồng thời có các biến thể Il-78 hỗ trợ tiếp dầu trên không. Angola cũng sử dụng Il-76 để vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị quân sự.

Một số quốc gia khác như Ai Cập và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng được ghi nhận có máy bay thuộc dòng này trong danh mục khai thác.

Ở khu vực Trung Á và Đông Âu, Uzbekistan, Belarus, Armenia và Azerbaijan từng hoặc đang khai thác các phiên bản Il-76. Iran cũng sử dụng dòng máy bay này trong hoạt động vận tải, trong đó có những chiếc phục vụ lực lượng không quân và các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, số lượng máy bay thực sự còn hoạt động tại từng quốc gia cần được phân biệt với tổng số khung thân được biên chế hoặc đăng ký.

Ngoài quân đội, Il-76 còn được sử dụng bởi các hãng vận tải hàng hóa dân dụng. Những đơn vị này chuyên vận chuyển hàng quá khổ, máy móc công nghiệp, thiết bị dầu khí và các lô hàng cần năng lực chuyên chở lớn. Một số máy bay cũng được thuê cho hoạt động cứu trợ quốc tế.

Phạm vi khai thác rộng cho thấy Il-76 không chỉ là sản phẩm phục vụ nhu cầu của Liên Xô trước đây.

Dòng máy bay này đã trở thành một nền tảng vận tải được nhiều quốc gia lựa chọn. Tuy nhiên, tuổi đời của đội bay, chi phí bảo dưỡng và khả năng tiếp cận phụ tùng sẽ quyết định mức độ duy trì hoạt động trong những năm tới.