Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Mỹ vẫn đứng đầu, song khoảng cách với Trung Quốc thu hẹp xuống mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này ra đời năm 2018. Đáng chú ý, Ấn Độ cũng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 8 năm. Singapore, Indonesia và Malaysia là 3 nước Đông Nam Á có tên trong nhóm 10 nước dẫn đầu.

Chỉ số Sức mạnh châu Á của Viện Lowy xếp hạng 27 quốc gia và vùng lãnh thổ theo sức mạnh tương đối tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điểm tổng hợp được tính từ 131 chỉ số thuộc 8 nhóm tiêu chí, gồm năng lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng chống chịu trước các cú sốc, nguồn lực tương lai, quan hệ kinh tế, mạng lưới hợp tác quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và sức lan tỏa văn hóa.

Cụ thể, Mỹ đạt 78,9 điểm trên thang điểm 100, tiếp theo là Trung Quốc với 73,6 điểm và Ấn Độ với 40,5 điểm. So với năm 2025, Mỹ giảm 1,5 điểm, mức giảm lớn nhất trong bảng xếp hạng, trong khi Trung Quốc giảm 0,1 điểm. Theo đó, chênh lệch giữa chỉ số tổng hợp của hai nước còn 5,3 điểm. Theo Viện Lowy, Mỹ vẫn đứng đầu về năng lực quân sự, còn Trung Quốc dẫn đầu về ảnh hưởng ngoại giao.

Ấn Độ củng cố vị trí thứ 3 khi điểm tổng hợp tăng 0,5 điểm. Nước này ghi nhận những tiến bộ lớn nhất về ảnh hưởng văn hoá (tăng 2,3 điểm), cải thiện mạng lưới quốc phòng (tăng 2,1 điểm), nguồn lực tương lai (tăng 1,2 điểm), năng lực quân sự (tăng 0,5 điểm), trong khi bị mất điểm ở năng lực kinh tế (giảm 0,7 điểm). Viện Lowy nhận định việc mở rộng hợp tác quốc phòng và bán tên lửa BrahMos cho các nước Đông Nam Á đã góp phần củng cố mạng lưới quốc phòng của Ấn Độ. Quan hệ thương mại và đầu tư ổn định cũng giúp nước này tăng hai bậc, lên vị trí thứ 7 về quan hệ kinh tế.

Sau Ấn Độ, Nhật Bản đứng thứ tư với 38,6 điểm, theo sau là Nga (32,2 điểm), Australia (31,7 điểm) và Hàn Quốc (31 điểm). Nhật Bản giữ vị trí thứ hai về ảnh hưởng ngoại giao, song điểm quan hệ kinh tế giảm 15% xuống mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này ra đời. Australia đứng thứ hai về mạng lưới hợp tác quốc phòng. Viện Lowy nêu thỏa thuận mua tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản để hiện đại hóa lực lượng hải quân Australia như một ví dụ về hợp tác quốc phòng trong khu vực. Hàn Quốc giảm điểm ở 5 trong 8 nhóm tiêu chí, trong đó có năng lực kinh tế, năng lực quân sự và ảnh hưởng ngoại giao.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục dẫn đầu về sức mạnh tổng hợp, đứng thứ 8 toàn bảng với 26,9 điểm. Quan hệ kinh tế là thế mạnh nổi bật của Singapore, với vị trí thứ 3 ở nhóm tiêu chí này. Indonesia giữ hạng 9 với 21,7 điểm dù giảm 0,8 điểm, mức giảm lớn thứ hai sau Mỹ. Nước này đứng thứ 5 về nguồn lực tương lai, nhóm tiêu chí tính đến triển vọng kinh tế và dân số. Malaysia đứng thứ 10 trong bảng chỉ số với 20,5 điểm.