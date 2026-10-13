Những phục hồi kỳ diệu của cơ thể khi từ bỏ thói quen uống rượu

Nếu ngừng uống rượu sau 30 ngày, bạn sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn. (Nguồn: Ekinox)

Có thể xuất hiện triệu chứng cai rượu

Người uống nhiều rượu có thể xuất hiện các triệu chứng cai rượu chỉ sau khoảng 8 giờ ngừng uống. '“Người bệnh thường cảm thấy lo âu, cáu kỉnh, bồn chồn, bắt đầu đổ mồ hôi và da trở nên ẩm lạnh”, bác sĩ Anne M. Larson, giáo sư lâm sàng tại Đại học Washington (Mỹ), nói.

Theo chuyên gia, các triệu chứng thường nặng nhất trong vòng 72 giờ.

Tuy nhiên, người có biểu hiện cai rượu nghiêm trọng cần được bác sĩ theo dõi và điều trị, bởi tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

Gan sẽ khỏe hơn

Khoảng 90% người uống nhiều rượu sẽ mắc một dạng bệnh gan do rượu, trong khi 20-40% bị viêm gan do rượu, tình trạng gan tổn thương và viêm.

Theo bác sĩ Larson, viêm gan do rượu nặng có thể khiến một nửa số bệnh nhân tử vong trong vòng 30 ngày. Những người sống sót và nỗ lực tránh xa rượu vẫn có thể cải thiện chức năng gan, dù quá trình phục hồi có thể kéo dài nhiều tháng.

“Ngừng uống rượu trong thời gian ngắn giúp tế bào gan phục hồi sau những tổn thương do độc tính của rượu gây ra kéo dài”, Larson nói.

Chuyển hóa tốt hơn

Trong nghiên cứu công bố năm 2018 trên tạp chí BMJ Open, nhóm bác sĩ Gautam Mehta tại Đại học College London và Bệnh viện Royal Free (Anh) ghi nhận người kiêng rượu trong một tháng có những cải thiện về cân nặng, huyết áp và tình trạng kháng insulin.

Các yếu tố này cùng với đường huyết và cholesterol đều liên quan đến hội chứng chuyển hóa, tình trạng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường và bệnh tim. Larson cho biết việc thay đổi lối sống, trong đó có giảm uống rượu, có thể giúp hạn chế những nguy cơ này.

Các triệu chứng tiêu hóa có thể thuyên giảm

Uống rượu được cho là gây viêm đường ruột và làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột. Sau một tuần ngừng uống, hệ tiêu hóa có thể bắt đầu cải thiện.

Debbie Petitpain, chuyên gia dinh dưỡng tại Charleston, cho biết đường tiêu hóa có khả năng phục hồi nhanh khi một người ngừng uống rượu.

“Rượu gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa. Sau một tuần ngừng uống, niêm mạc bắt đầu phục hồi, các triệu chứng ợ nóng có thể giảm bớt hoặc biến mất. Sau một tháng, tiêu hóa cải thiện rõ rệt”, bà Petitpain nói.

Não bộ, sức khỏe tinh thần cải thiện

Uống rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ và tổn thương não do ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các đường dẫn truyền thần kinh trong não. Tình trạng này có thể gây tổn thương não vĩnh viễn.

Theo bác sĩ Larson, sau 30 ngày không uống rượu, đầu óc có thể minh mẫn hơn, khả năng suy nghĩ cũng cải thiện. Bù đủ nước khi ngừng uống rượu còn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và chức năng não bộ.

Rượu cũng làm giảm khả năng kiểm soát hành vi bốc đồng. Vì vậy, chỉ cần một ngày không uống rượu cũng có thể giúp giảm nguy cơ gặp tai nạn, chấn thương ngoài ý muốn. Ngay cả người không uống nhiều cũng có thể tận dụng một tháng kiêng rượu để nhìn nhận lại thói quen uống của mình, theo Larson.

Chất lượng giấc ngủ tốt hơn

Mất ngủ khá phổ biến ở người uống rượu, đặc biệt là những người có vấn đề về lạm dụng rượu. Các phương pháp điều trị gồm liệu pháp nhận thức hành vi và dùng thuốc.

Do rượu làm giảm chất lượng giấc ngủ, sau một tuần ngừng uống, bạn có thể cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn. Sau 30 ngày, bạn sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Hệ miễn dịch có thể cải thiện

Uống rượu làm suy giảm hoạt động của hệ miễn dịch trong ngắn hạn. Nếu kéo dài, thói quen này còn có thể làm thay đổi cách hệ miễn dịch vận hành.

Nghiên cứu cho thấy uống rượu có thể gây tổn thương niêm mạc ruột, làm thay đổi nồng độ protein phản ứng C độ nhạy cao (hsCRP), giảm yếu tố hoại tử khối u alpha (TNF-α) và tăng nồng độ interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10). Những thay đổi này liên quan đến phản ứng viêm và hoạt động của hệ miễn dịch, có thể ảnh hưởng đến nguy cơ nhiễm trùng.

Một số bằng chứng cho thấy kiêng rượu trong ba tuần có thể giúp cải thiện nồng độ các dấu ấn sinh học này trong máu. Hệ miễn dịch thậm chí có thể phục hồi ngay trong ngày đầu tiên, bởi cơ thể trở nên dễ viêm nhiễm hơn trong 24 giờ sau khi uống rượu.

Có thể bắt đầu giảm nguy cơ mắc ung thư

Uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, gồm ung thư gan, đại tràng, tuyến tụy, vú, thực quản và các ung thư vùng đầu cổ, trong đó có ung thư khoang miệng. Tình trạng viêm gan do rượu có thể dẫn đến những bệnh lý làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ngừng uống rượu trong một tháng chưa đủ để làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư, nhưng là bước khởi đầu giúp hạn chế phơi nhiễm với chất gây ung thư. Về lâu dài, giảm lượng rượu tiêu thụ hoặc kiêng rượu có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan.