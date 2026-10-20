Những phụ nữ thức cùng đêm trắng

Màn đêm buông xuống, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai vẫn sáng đèn. Một "đêm trắng" giữ gìn bình yên cho người bệnh bắt đầu.

Ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều người đón nhận hoa và quà chúc mừng. Với những phụ nữ bên trong ô cửa kia, món quà ý nghĩa nhất chính là sự bình phục của người thân.

Đồng hành với bệnh nhân nguy kịch qua những đêm trắng, nữ điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc luôn túc trực, theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ của người bệnh.

Những nữ lương y lặng lẽ đi qua đêm thâu.

Đôi bàn tay khéo léo của nữ điều dưỡng chuẩn bị từng mũi tiêm. Trong ca trực đêm, áp lực đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối.

Tại Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ, người điều dưỡng nhẹ nhàng băng bó, chăm sóc cho bệnh nhân chấn thương, phần nào xoa dịu đi nỗi đau trên cơ thể lúc nửa đêm.

Ca chấn thương khẩn cấp được xử trí ngay trong đêm. Sự có mặt kịp thời của các nữ "chiến sĩ áo trắng" luôn là điểm tựa cho bệnh nhân lúc nguy nan.

Nhanh chóng nhưng cẩn trọng, các nhân viên y tế phối hợp đưa bệnh nhân đi chụp X-quang. Đêm trực là chuỗi những bước chân không mỏi.

Trong ánh đèn dịu nhẹ của Khoa Sản, các nữ hộ sinh ân cần theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật, tiếp nối hành trình tận tụy giữ gìn sự sống.

Hơn 1 giờ sáng, các nữ bác sĩ và hộ sinh Khoa Sản hội chẩn nhanh qua màn hình. Đó là trách nhiệm và niềm tự hào của những người mang sứ mệnh đón chào các sinh linh mới.

Cử chỉ nhẹ nhàng của nữ bác sĩ khi thăm khám cho thai phụ. Tại đây, mỗi nhịp tim thai vang lên là một niềm hạnh phúc được nâng niu.

Khoảnh khắc thiêng liêng sau đêm trắng: Nữ hộ sinh bế trên tay em bé vừa cất tiếng khóc chào đời. Giữa những căng thẳng của “lằn ranh” sinh tử, một sự sống mới đã bắt đầu.

Bé sơ sinh sau hành trình đầu tiên đến với thế giới. “Mặt trời bé thơ” mang ánh sáng, niềm vui, tin yêu, hi vọng đến cho cha mẹ.

Sảnh bệnh viện vẫn sáng đèn khi trời dần về sáng. Bệnh viện không ngủ, bởi những phụ nữ nơi đây vẫn miệt mài thức cùng sự sống, viết nên những câu chuyện đẹp trong ngày 20/10.