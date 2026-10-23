Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Bắt đầu từ niềm ham thích

Sinh ra và lớn lên tại xã Bờ Ngoong, từ nhỏ, chị Phạm Thị Xoan (SN 1989, ở xã Đức Cơ) đã ham thích và ấp ủ mong muốn được học võ, thi đấu. Năm 2001, trong lần đầu tham gia thi đấu điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai (cũ), khi biết Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đang tuyển VĐV võ cổ truyền, chị mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển.

Từ ham thích ban đầu, võ thuật trở thành niềm đam mê, chị Xoan tham gia thi đấu ở nhiều môn như wushu, võ cổ truyền, pencak silat, vovinam và kickboxing, đạt nhiều thành tích. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2006, chị giành HCĐ môn võ cổ truyền.

Chị Phạm Thị Xoan dạy kickboxing cho các võ sinh trong CLB. Ảnh: R’ô Hok

Năm 2009, chị Xoan lập gia đình và cùng chồng là anh Lê Đình Đức xây dựng CLB taekwondo tại xã Đức Cơ. Dẫu vậy, niềm đam mê thi đấu vẫn thôi thúc chị trở lại với sàn đấu. Năm 2017, khi được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh gọi, chị khăn gói lên tỉnh tập luyện, tham gia Giải vô địch Kickboxing Quốc gia và giành HCV hạng cân 57 kg.

Giai đoạn 2018 - 2025, chị làm HLV Kickboxing tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, đồng thời tiếp tục thi đấu khi có cơ hội. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, chị giành HCĐ môn muay hạng cân 57 kg rồi khép lại sự nghiệp thi đấu.

Năm 2006, cũng với niềm yêu thích võ thuật, chị Từ Thị Bé Hiền (SN 1989, ở phường Bình Định) tìm đến một CLB võ cổ truyền tại địa phương để rèn luyện. Chỉ sau 2 tháng, nhờ tố chất nổi bật, chị Hiền được tuyển chọn vào đội tuyển võ cổ truyền Bình Định và khẳng định bản thân qua nhiều giải đấu quốc gia ở các môn võ cổ truyền, kickboxing, wushu.

Đáng chú ý, tại 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc liên tiếp vào các năm 2010, 2014 và 2018, chị lần lượt giành 1 HCĐ và 2 HCV môn võ cổ truyền.

Chị Hiền cho biết: “Thể hình nhỏ con, khi thi đấu, tôi thường phát huy sự linh hoạt, nhanh nhẹn. Tôi còn học hỏi, trau dồi để xây dựng lối đánh phù hợp với bản thân”.

Chị Từ Thị Bé Hiền (bên phải) tận tình truyền đạt kỹ thuật, kinh nghiệm cho các võ sinh. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, cùng với mục tiêu rèn luyện sức khỏe, năm 15 tuổi, chị Vũ Thị Hồng (SN 1993, ở xã Ia Rsai) đến với CLB karate tại phường Ayun Pa còn vì lý do muốn vượt qua sự tự ti. Nhỏ con, sức khỏe hạn chế khiến Hồng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và niềm đam mê, chị từng bước vượt qua trở ngại, tiếp tục theo đuổi môn võ yêu thích. Năm 2013, chị giành HCB đối kháng tại Giải vô địch Karate tỉnh Gia Lai.

Tham gia gây dựng phong trào

Năm 2025, chị Xoan nghỉ công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, tập trung phát triển phong trào. Hiện chị là Chủ nhiệm PK Boxing Club trên đường Nguyễn An Ninh (phường Diên Hồng), đào tạo các môn kickboxing, boxing, muay và gym…

PK Boxing Club hiện có hơn 100 võ sinh. Với những em có tố chất, chị Xoan chú trọng bồi dưỡng, hướng tới mục tiêu thành tích cao. Năm 2025, CLB giành 1 HCV tại Giải vô địch trẻ Kickboxing Gia Lai. Năm 2026, các võ sinh tiếp tục giành 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Kickboxing trẻ toàn quốc và 1 HCĐ tại Giải vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên.

Là chủ nhân tấm HCĐ hạng cân 60 kg tại Giải vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên năm 2026, em Phạm Thanh Toàn (phường Hội Phú) chia sẻ: “Từ khi học võ tại CLB, em không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn trở nên chín chắn, trưởng thành hơn, biết kiên nhẫn và sống khiêm nhường với mọi người”.

Cùng chung đam mê, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Giáo dục thể chất, Trường ĐH Quy Nhơn năm 2015, một năm sau, chị Từ Thị Bé Hiền thành lập CLB Võ thuật cổ truyền Bảo vệ Duy Nhất (phường Bình Định), đồng thời vừa tiếp tục thi đấu cho tỉnh. Hiện nay, CLB có 30 võ sinh, tập luyện các môn võ cổ truyền, kickboxing và boxing.

“Võ cổ truyền do các thế hệ cha ông gìn giữ, vì vậy thế hệ trẻ cần tiếp nối và lan tỏa môn võ này trên quê hương. CLB cũng thường xuyên tham gia các giải đấu, tổ chức hoạt động tìm hiểu nguồn cội võ học, leo núi, chạy bộ và chơi trò chơi dân gian, góp phần rèn luyện thể chất, tăng cường tinh thần đoàn kết cho võ sinh” - chị Hiền tâm sự.

Chị Vũ Thị Hồng hướng dẫn các võ sinh tập luyện. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, năm 2017, chị Vũ Thị Hồng thành lập CLB Karate Krông Pa tại xã Ia Rsai. Thời gian đầu, điều kiện tập luyện khó khăn, thiếu thốn, chị luôn kiên trì vận động để duy trì lớp học. Đến nay, CLB có 60 võ sinh, tập luyện tại Nhà văn hóa thôn Chư Rcăm và khuôn viên UBND xã Ia Rsai.

“Ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến một số em khó theo đuổi đam mê. Vì vậy, tôi sẵn sàng miễn học phí cho võ sinh có hoàn cảnh khó khăn. CLB còn tổ chức giao lưu bóng chuyền với các CLB khác, tạo sân chơi thể thao và tăng cường sự kết nối” - chị Hồng chia sẻ.