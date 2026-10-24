Những phụ nữ Mông ngược dốc mang nông sản lên cổng trời

Khi núi rừng còn chìm trong sương sớm, những bước chân mưu sinh đã bắt đầu trên con dốc dẫn lên cổng trời Mường Lát. Với những người phụ nữ vùng cao, hành trình ấy gắn với những sản vật núi rừng và nỗi lo cơm áo hằng ngày.

Mỗi ngày, tại điểm dừng chân trên cung đường lên vùng biên Mường Lát, chị Thào Thị Ké (58 tuổi), chị Cư Thị Chay (53 tuổi) và chị Thào Thị Dông (49 tuổi) ở bản Khằm, Trung Lý lại gùi hàng đến bày bán cho du khách.

Khi là dưa, bí đao, chuối, khi là rau dớn, măng rừng, ớt rừng. Sản vật mang xuống núi thay đổi theo mùa, tạo nên những mặt hàng mộc mạc của núi rừng vùng biên.

Theo những người bán hàng tại cổng trời, một phần nông sản được bà con tự trồng, phần khác họ mua lại của người dân trong bản rồi mang lên cổng trời bán. Cách làm này vừa giúp tiêu thụ sản vật địa phương, vừa tạo thêm nguồn thu cho những người tranh thủ buôn bán nhỏ.

Giữa không gian núi rừng, những gùi hàng mộc mạc đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên cung đường lên cổng trời Mường Lát. Đó là những sản phẩm do chính người dân địa phương làm ra, mang đến cho du khách những món quà bình dị từ nương rẫy và núi rừng vùng biên mỗi khi ghé qua đây.

Cổng trời Mường Lát là điểm dừng chân của nhiều người trên hành trình đến các xã vùng biên. Từ đây, khách qua đường có thể phóng tầm mắt ngắm những dãy núi nối tiếp nhau và cảm nhận vùng đất nơi đại ngàn miền Tây xứ Thanh.

Một quả bí đao, vài nải chuối, mớ rau rừng hay bó măng có thể trở thành món quà mang về sau chuyến công tác. Với người mua, đó là sản vật địa phương, còn với người bán mỗi quả bí, quả dưa tiêu thụ được lại góp thêm một khoản tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, điểm bán nông sản ở cổng trời còn tạo nên nét riêng cho cung đường lên Mường Lát. Những sản vật giản dị gắn với đời sống người Mông giúp du khách hiểu thêm về cách người dân địa phương làm ra của cải từ nương rẫy, núi rừng.

Anh Lê Văn Dương ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, mỗi chuyến công tác tại các xã biên giới thuộc huyện Mường Lát trước đây, anh thường dừng lại nghỉ chân, tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh núi rừng và mua nông sản của bà con nơi đây. Theo anh, những sản phẩm mua tại đây thường được mọi người đón nhận khi anh mang về sau mỗi chuyến công tác.

Với chị Ké, chị Chay và chị Dông, việc gùi nông sản lên cổng trời bán mỗi ngày vừa là nguồn thu nhập, vừa góp phần đưa sản vật địa phương đến gần hơn với du khách, giúp họ hiểu thêm về cuộc sống nơi cổng trời Mường Lát.