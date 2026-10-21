Những phụ nữ góp sức việc thôn bản

Chị Vũ Thị Ngoan (người thứ 2 từ trái sang) đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của bà con.

Ở thôn Khe Thỉ của xã Thanh Thịnh, chị Vũ Thị Ngoan thường xuyên đến các hộ dân nắm tình hình đời sống, tìm hiểu những khó khăn trong phát triển kinh tế. Với 104 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Dao đỏ và Sán chay, mỗi gia đình có điều kiện sản xuất, sinh hoạt khác nhau. Bởi vậy, công việc của Trưởng thôn không đơn thuần là thông báo những nội dung cấp trên triển khai, mà còn phải tìm cách để người dân hiểu, thấy phù hợp với điều kiện của mình và sẵn sàng tham gia.

Chị Vũ Thị Ngoan, cho biết: Chúng tôi vận động bà con tham gia các lớp tập huấn để phát triển kinh tế, đồng thời đến từng hộ nắm bắt tình hình, xem bà con có những vấn đề gì cần tháo gỡ. Qua những việc làm thiết thực, bà con tin tưởng, nghe và làm theo, đời sống từng bước được cải thiện.

Còn tại thôn Tân Sơn của xã Tân Kỳ, chị Triệu Thị Kiều đảm nhiệm cùng lúc hai vị trí Bí thư Chi bộ và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Với chị Kiều, việc triển khai nhiệm vụ ở cơ sở cần có sự thống nhất giữa Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức liên quan, tránh tình trạng mỗi nơi vận động một cách, người dân khó nắm bắt hoặc khó tham gia.

Chị Triệu Thị Kiều cùng người dân thôn Tân Sơn thu hoạch bí, chia sẻ niềm vui từ thành quả lao động.

Đảm nhiệm hai công việc đòi hỏi chị Kiều phải kết nối nhiệm vụ của Chi bộ với hoạt động của Mặt trận, đồng thời nắm bắt ý kiến từ người dân.

Công việc ấy cần sự kiên trì, nhất là khi một nhiệm vụ chung liên quan đến nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sự đồng thuận không thể chỉ trông chờ vào một cuộc họp hay một lần tuyên truyền, mà cần được tạo dựng trong quá trình trao đổi và thực hiện.

Ở cấp xã, việc phối hợp với đội ngũ cán bộ thôn càng có ý nghĩa tại những địa bàn rộng, địa hình đi lại khó khăn. Xã Cao Minh có 13 thôn, là nơi sinh sống của sáu dân tộc. Những chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền muốn đến được từng hộ dân cần có sự tham gia của những người trực tiếp làm việc ở cơ sở. Trong đó, nhiều phụ nữ đang đảm nhận các vị trí như bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Ông Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, cho biết: Sau khi thành lập các thôn mới, đội ngũ cán bộ thôn, trong đó có nhiều phụ nữ, đã có những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này giúp việc truyền đạt nội dung chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể đến người dân thuận lợi hơn; đồng thời, những vấn đề phát sinh tại thôn được phản ánh kịp thời để xã nắm bắt, xem xét.

Phụ nữ tham gia công tác ở thôn bản đang đảm nhận phần việc đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, sự tận tâm của cá nhân cần đi cùng cơ chế phối hợp rõ ràng, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và điều kiện để cán bộ cơ sở thực hiện công việc. Việc lắng nghe ý kiến người dân cũng cần trở thành một phần thường xuyên trong quá trình triển khai các nhiệm vụ ở địa phương.

Từ Khe Thỉ đến Tân Sơn, rồi Cao Minh, những người phụ nữ làm công tác cơ sở đang góp phần đưa công việc chung đến gần hơn với từng gia đình. Giá trị của công việc ấy được thể hiện khi người dân hiểu chủ trương, những vướng mắc được phản ánh kịp thời và các phong trào nhận được sự tham gia thực chất của cộng đồng. Đó cũng là cơ sở để xây dựng niềm tin giữa người dân với đội ngũ cán bộ ở thôn bản.