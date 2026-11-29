Người phụ nữ Dao Tiền thôn Bản Cám Thượng, xã Ba Bể vẫn miệt mài duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống bằng phương pháp thủ công

Năm 2016, khi cây chàm ngày càng khan hiếm, khiến nhiều gia đình ở thôn Bản Cám Thượng, xã Ba Bể phải bỏ nghề dệt, thêu truyền thống, gia đình bà Lý Thị Hạnh đã quyết định trồng lại loại cây này. Đó không chỉ là cách tìm nguồn nguyên liệu phục vụ nghề thủ công mà còn là nỗ lực giữ lại một phần vốn văn hóa của người Dao.

Bởi để làm nên một sản phẩm thổ cẩm, người phụ nữ phải trải qua nhiều công đoạn: luộc sợi, nhuộm màu, quay sợi, dệt, thêu rồi may thành trang phục. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và những kỹ thuật được truyền từ đời này sang đời khác. Nếu thiếu nguyên liệu, thiếu người thực hành và truyền dạy, nghề truyền thống rất dễ mai một.

Câu chuyện ở gia đình bà Hạnh cũng là thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ở thôn Khâu Đấng, xã Bằng Thành, phụ nữ Sán Chỉ vẫn gìn giữ kỹ nghệ se lanh, dệt vải, thêu thùa. Tại xã Yên Thịnh, sau những giờ lên nương, ra đồng, phụ nữ Dao Đỏ lại dành thời gian bên khung thêu, khung dệt. Để hoàn thành một bộ trang phục với hàng nghìn mũi thêu tay, người thợ lành nghề có thể mất từ 6 tháng đến 1 năm.

Những công việc tưởng chừng bình dị ấy đang góp phần lưu giữ bản sắc của mỗi dân tộc. Từ tháng 2/2024, Tri thức dân gian Nghệ thuật may, thêu trang phục của người Dao ở tỉnh được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này không chỉ tôn vinh giá trị nghề truyền thống mà còn khẳng định vai trò của những người phụ nữ đang trực tiếp thực hành, gìn giữ di sản.

Không riêng nghề dệt, thêu, dấu ấn phụ nữ còn hiện diện trong tiếng nói, làn điệu dân ca, điệu múa và phong tục sinh hoạt cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 82/92 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sở hữu 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 45 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, phụ nữ là lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa.

Phụ nữ dân tộc Sán Chỉ thôn Khâu Đấng, xã Bằng Thành bền bỉ duy trì nghề se lanh, dệt vải thủ công truyền thống.

Toàn tỉnh hiện có gần 550.000 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm trên 40%. Thông qua gần 1.000 câu lạc bộ và mô hình cộng đồng, nhiều chị em tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa.

Theo bà Dương Thị Tịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vô Tranh, phụ nữ có vai trò đặc biệt bởi họ trực tiếp trao truyền những nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình. Từ mái nhà, những giá trị ấy tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng thông qua các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính, dân ca, dân vũ.

Các cấp Hội LHPN cũng là cầu nối tập hợp, hỗ trợ hội viên. Năm 2026, tiếp nối kết quả giai đoạn I của Dự án 8 về bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội LHPN tỉnh tiếp tục duy trì các tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ phụ nữ dân tộc và mô hình sinh kế gắn với bảo tồn bản sắc.

Việc vận động chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới và tập tục lạc hậu cũng góp phần giúp phụ nữ tự tin, chủ động hơn trong đời sống cộng đồng.

Luật Di sản văn hóa năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã quy định các chính sách tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân, bảo vệ chủ thể di sản và hỗ trợ truyền dạy văn hóa phi vật thể. Đây là cơ sở quan trọng để cộng đồng, trong đó có những người phụ nữ trực tiếp nắm giữ di sản, được quan tâm và tạo điều kiện phát huy vai trò.

Từ việc trồng lại cây chàm, giữ khung cửi trong mỗi nếp nhà đến truyền dạy từng đường kim, mũi chỉ, phụ nữ đang nối dài mạch nguồn văn hóa dân tộc. Muốn ngọn lửa ấy không lụi tắt, cần để người giữ nghề không chỉ có tình yêu và trách nhiệm với di sản, mà còn có thu nhập, cơ hội phát triển và những người trẻ sẵn sàng tiếp bước.