Những 'phóng viên không chuyên' kể chuyện từ cơ sở

Trải nghiệm làm nghề tại cơ sở

Với Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng, những câu chuyện nghề nghiệp của anh luôn bắt đầu từ những chuyến đi cơ sở. Hơn 13 năm làm công tác tuyên truyền, anh quen với những cung đường quanh co, bản làng xa trung tâm, nơi điện chưa có, sóng điện thoại chập chờn. Anh luôn tâm niệm, muốn phản ánh một câu chuyện chân thực, viết được một tác phẩm báo chí thì anh phải đến tận nơi, gặp từng người trong cuộc.

Một lần Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến đến xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang, anh cùng đồng đội phải đi bộ qua những con đường núi để vào bản. Gần 100 hộ dân sống rải rác trên sườn núi, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng điều khiến anh nhớ nhất là cuộc gặp với ông Hoàng Văn Sự.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến và Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Ánh vinh dự nhận Giải A, Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, năm 2026.

Gia đình ông Sự từng có gần 20 người già trẻ, lớn bé sống trong căn nhà sàn xuống cấp. Sau quá trình được Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, chấp hành pháp luật, được hỗ trợ làm lại nhà và phát triển sinh kế.

Anh Tiến chụp ảnh, ghi lại câu chuyện đó, trở về đơn vị, anh đã viết tác phẩm về phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc Mông, viết về những sự đổi thay về kinh tế, xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, nhất là chuyển biến về nhận thức trong vùng đồng bào dân tộc Mông, từng bước người dân đã từ bỏ ý định theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin vào chính quyền, vào lực lượng Công an, không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo. Loạt bài này của Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến phát trên Chuyên mục An ninh Cao Bằng, đã tạo hiệu ứng dư luận khá tốt, được Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao.

“Đi cơ sở rồi mới thấy có những câu chuyện nếu mình không đến tận nơi thì rất khó viết đúng. Nhìn một ngôi nhà mới, nghe người dân kể về cuộc sống trước đây và hiện tại, mình sẽ hiểu hơn giá trị công việc mà đồng đội đang làm”, Thiếu tá Tiến chia sẻ.

Trước khi về công tác tại Đội Tuyên truyền giáo dục, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến từng có thời gian làm việc tại Đài Truyền hình tỉnh Cao Bằng. Là một “phóng viên không chuyên”, nhiệm vụ của anh và các đồng nghiệp ở Đội Tuyên truyền giáo dục đòi hỏi sự đa năng, từ quay phim, chụp ảnh đến viết, biên tập, dựng hình. Những kỹ năng ấy được Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến tích lũy qua từng chuyến đi, từ quan sát, trò chuyện với người dân, học tiếng dân tộc đến tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần tác nghiệp.

Những chuyến đi cũng tạo nên vốn nghề và mang đến cho Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến nhiều thành quả, điển hình như phóng sự truyền hình 3 kỳ “Chuyên án 325L: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia - cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao”. Tác phẩm này anh thực hiện cùng với Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Ánh (cùng công tác tại Đội Tuyên truyền giáo dục), đã vinh dự đoạt Giải A thể loại báo truyền hình tại Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng năm 2026.

“Lúc làm chỉ nghĩ phải làm sao cho đúng, cho đầy đủ. Đến khi tác phẩm được đăng tải, thấy người dân quan tâm, chia sẻ, cảnh giác hơn với thủ đoạn lừa đảo, mình thấy công sức của chuyến đi là xứng đáng”, anh Tiến chia sẻ.

Cầu nối thông tin hữu ích đến với cộng đồng

Cũng gắn bó nhiều năm với công tác báo chí, tuyên truyền, Thiếu tá Lục Văn Canh, Đội phó Đội Tuyên truyền giáo dục, Phòng Công tác chính trị đã đặt chân đến các xã Bảo Lâm, Bảo Lạc, Yên Thổ, Nam Quang, Lý Bôn…

“Có những chuyến đi dài ngày, điều kiện tác nghiệp rất thiếu thốn. Nhưng càng đi, tôi càng yêu công việc này. Bởi nếu không đi thì mình không thể có được những hình ảnh chân thực nhất”, Thiếu tá Lục Văn Canh bày tỏ.

Anh nhớ nhất lần cùng các cán bộ Công an xã Cần Yên đến xóm Sam Ca làm căn cước cho người già yếu, không thể đi lại. Hơn 5km vượt đường núi giữa trời nắng, cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà dân tận tình giúp đỡ người dân làm căn cước.

Chuyến đi ấy với anh không chỉ có những bức ảnh, thước phim, mà còn là câu chuyện về sự gần gũi, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an với nhân dân. Có khi trở về, hành trang của người làm tuyên truyền còn có vài bắp ngô nếp, củ khoai, mớ rau rừng bà con gửi tặng.

“Đó thực sự là những tình cảm rất trân quý. Mình đến để làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhưng rồi lại nhận được tình cảm của bà con. Sau mỗi chuyến đi, những điều ấm áp ấy khiến mình muốn trở lại”, anh chia sẻ.

Ở xã Cốc Pàng, Thiếu tá Lục Sỹ Luận, Phó trưởng Công an xã còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tuyên truyền. Từ cơ sở, một vụ việc, hình ảnh đẹp, mô hình hiệu quả, hay câu chuyện về người dân được Thiếu tá Luận và cán bộ Công an xã ghi lại, gửi về Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh để đơn vị này biên tập, lan tỏa thông tin. Mỗi cán bộ Công an xã vì thế cũng có thể trở thành một “cộng tác viên” ngay trên địa bàn mình phụ trách.

Xuống bản, Thiếu tá Lục Sỹ Luận hay dùng chính tiếng của bà con để trò chuyện để gần dân, hiểu dân hơn.

“Những phóng viên không chuyên” của Công an tỉnh Cao Bằng tác nghiệp tại cơ sở.

Mới đây, trong lúc tuần tra trên tỉnh lộ 217 qua xóm Dình Phà, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cốc Pàng phát hiện một du khách người Pháp bị tai nạn. Các anh nhanh chóng sơ cứu, đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Bảo Lạc, đồng thời bảo đảm an toàn khu vực và hiện trường. Sự việc trên ngay lập tức được cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực ghi lại bằng những hình ảnh ngay tại hiện trường cùng thông tin ngắn gọn, kịp thời để gửi về Công an xã, Công an tỉnh tiếp tục lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội.

Với Thiếu tá Lục Sỹ Luận, tuyên truyền không nhất thiết bắt đầu từ những câu chuyện lớn. Làm thông tin ở cơ sở luôn đảm bảo nguyên tắc: Việc gì xảy ra thì phản ánh đúng, không tô hồng, không làm lớn hơn thực tế. Những thông tin đó được xây dựng thành tin, bài đăng tải trên trang Facebook, Zalo của Công an xã, trang thông tin của Công an tỉnh, mang thông tin tới công chúng nhanh nhất.

Theo Đại tá Phạm Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng có địa hình rộng, đồi núi hiểm trở, nhiều bản làng xa trung tâm, điện và sóng điện thoại chập chờn khiến công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, những vụ việc cần thông tin thường diễn ra bất ngờ, đòi hỏi cán bộ tuyên truyền phải có mặt nhanh, nắm chắc tình hình và phản ánh chính xác.

Đội ngũ cán bộ tuyên truyền vì thế luôn bám sát cơ sở, đồng hành cùng đồng đội trong mưa lũ, trên những cung đường hiểm trở, trực tiếp ghi hình quá trình đấu tranh chuyên án… Không chỉ ghi nhận hoạt động, họ còn chủ động tìm kiếm những câu chuyện, mô hình, gương người tốt, việc tốt để đưa thông tin đến gần người dân hơn.

Năm 2026, Công an tỉnh Cao Bằng được trao 5 giải tại Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ IV gồm 1 Giải A, 2 Giải B và 2 Giải Khuyến khích.

Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn công tác báo chí, truyền thông năm 2026 cho hơn 90 cán bộ phụ trách tuyên truyền tại Công an các đơn vị, xã, phường. Nội dung tập trung vào tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, viết tin, bài, chụp ảnh, ứng dụng AI và nhận diện thông tin xấu, độc.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, những cán bộ bám địa bàn chính là “hạt nhân” thông tin từ cơ sở. Họ không nhất thiết trở thành người làm báo chuyên nghiệp, nhưng khi biết quan sát, ghi nhận, kiểm chứng và kể chuyện, họ có thể trở thành cầu nối đưa những câu chuyện từ bản làng đến với cộng đồng, góp phần giữ bình yên ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn…