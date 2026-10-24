Những phím đàn nối nhịp hữu nghị Việt - Nhật

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Trong không gian nghệ thuật bên dòng Hương, tiếng đàn piano trở thành ngôn ngữ chung, kết nối những con người đến từ hai nền văn hóa. Ý nghĩa ấy được thể hiện ngay trong cấu trúc chương trình: những tác phẩm kinh điển châu Âu đứng bên giai điệu Nhật Bản và âm nhạc Việt Nam; nghệ sĩ khách mời chia sẻ sân khấu với những gương mặt trẻ đang học tập, trưởng thành tại Huế. Sự gặp gỡ mở ra cơ hội để người biểu diễn và công chúng cùng khám phá vẻ đẹp của nhau.

Ba tác phẩm đầu tiên do các nghệ sỹ trẻ của Học viện Â nhạc Huế trình diễn, đó là các nghệ sỹ Phan Phụng Thiên Bảo, Đoàn Anh Khôi và Nguyễn Trọng Quý. Họ đã mang đến những lựa chọn vừa thể hiện yêu cầu kỹ thuật, vừa khẳng định sự gắn bó với âm nhạc dân tộc. Phan Phụng Thiên Bảo thể hiện Étude de Concert: S.144 No.2, La Leggierezza, cũng của Liszt. Đoàn Anh Khôi biểu diễn Love Dream (Liebestraum), S.541 No.3 của Franz Liszt; và Nguyễn Trọng Quý giới thiệu Lý ngựa ô của Nguyễn Hữu Tuấn.

Hai tác phẩm của Liszt đặt ra những thử thách về kỹ thuật và khả năng diễn đạt, đồng thời mở không gian cho sức trẻ bộc lộ sự tinh tế trong cảm nhận. Trong khi đó, Lý ngựa ô đưa chất liệu âm nhạc Việt Nam vào cuộc đối thoại trên phím đàn. Khép lại chương trình là Làng tôi của Nguyễn Hữu Tuấn, do Đoàn Anh Khôi và Phan Phụng Thiên Bảo cùng biểu diễn. Sự kết hợp ấy gửi gắm một hình ảnh đẹp: những người trẻ cùng cất lên tiếng nói quê hương bằng ngôn ngữ nghệ thuật mang tính quốc tế.

Tiếp đó là 4 tác phẩm do nghệ sỹ tài năng Nhật Bản ASAKURA Sumire trình diễn; giới thiệu hành trình âm nhạc giàu sắc thái, từ Fantaisie - Impromptu của Chopin, Jeux d’eau của Ravel đến Sakura-Sakura của Kozaburo Hirai và Ritual Fire Dance của Falla. Nếu Chopin gợi mở thế giới nội tâm lãng mạn, Ravel tạo nên những liên tưởng tinh tế về nước, thì giai điệu hoa anh đào đưa người nghe đến gần hơn với tâm hồn Nhật Bản...

Việc lựa chọn những tác phẩm có cá tính khác nhau tạo điều kiện để công chúng tiếp cận nhiều cách biểu đạt của nghệ thuật piano. Đặc biệt, sự hiện diện của Sakura-Sakura mang đến một dấu nhấn văn hóa trong chương trình hữu nghị. Qua tiếng đàn, hình ảnh hoa anh đào trở thành lời chào từ Nhật Bản gửi tới Huế, nhẹ nhàng mà giàu sức gợi; đồng thời cho thấy âm nhạc có khả năng đưa những biểu tượng dân tộc vượt qua khoảng cách địa lý, chạm tới cảm xúc chung của con người.

Phát biểu đại diện lãnh đạo thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc cụ thể hóa những nội dung giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân đã được Huế và các đối tác Nhật Bản thống nhất tại Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản đầu tháng 9 vừa qua. Từ những cam kết hợp tác đến một cuộc gặp gỡ nghệ thuật, quan hệ hữu nghị được bồi đắp bằng trải nghiệm cụ thể, bằng sự chia sẻ và cảm mến giữa con người với con người.

Với học sinh, sinh viên theo học tiếng Nhật và âm nhạc, buổi hòa nhạc còn là dịp mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng đam mê và cảm nhận ý nghĩa của giao lưu quốc tế. Cơ hội tiếp cận nghệ sĩ, tác phẩm và những cách biểu đạt khác nhau có thể gieo thêm động lực học tập, sáng tạo. Kỳ vọng về những “sứ giả hữu nghị” trẻ tuổi vì thế bắt đầu từ những điều gần gũi: một giai điệu được yêu thích, một nền văn hóa được tìm hiểu, một tình bạn được hình thành.

Thành phố Huế khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Buổi hòa nhạc tại Nhà hát Sông Hương góp thêm một nhịp nối cho hành trình ấy, nơi tiếng đàn chuyên chở tình hữu nghị và mở thêm những cánh cửa đồng hành.