Những phiếu bầu từ vũ trụ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Phi hành gia NASA Anil Menon cho biết ông cùng hai đồng nghiệp Luke Delaney và Jessica Watkins đã bỏ phiếu từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Menon khẳng định các phi hành gia vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử ngay cả khi đang ở ngoài không gian.

Bài đăng trên mạng xã hội X của phi hành gia NASA Anil Menon, thông báo ông cùng hai đồng nghiệp đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. (Ảnh: X/Anil Menon)

Kèm theo bài đăng là video dài 29 giây, trong đó ông giới thiệu nhãn dán “Tôi đã bỏ phiếu” và dẫn người xem tham quan nơi mình gọi là “điểm bỏ phiếu”. Đó thực chất là khoang riêng của Menon trên ISS.

Ông cho biết đã điền phiếu bầu trên máy tính và gửi về hạt Harris, bang Texas, nơi lá phiếu được ghi nhận chính thức. Đây cũng là địa điểm thường tiếp nhận phiếu bầu của các phi hành gia NASA, bởi Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston – cơ sở chính phụ trách quản lý các chuyến bay có người lái của cơ quan này – nằm tại đây.

Phiếu bầu được chuyển về Trái Đất như thế nào?

Theo NASA, việc bỏ phiếu từ không gian được thực hiện thông qua hệ thống liên lạc mà cơ quan này sử dụng hằng ngày để trao đổi dữ liệu với ISS.

Trước tiên, phi hành gia đăng ký bỏ phiếu vắng mặt bằng mẫu đơn đăng ký bỏ phiếu vắng mặt liên bang, hay được quân nhân Mỹ sử dụng khi làm nhiệm vụ xa nhà.

Sau khi điền phiếu bầu trên trạm vũ trụ, họ gửi dữ liệu qua Hệ thống vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu và theo dõi (TDRSS) của NASA. Hệ thống này truyền tín hiệu đến một ăng-ten mặt đất tại cơ sở White Sands ở thành phố Las Cruces, bang New Mexico.

Trung tâm Điều khiển sứ mệnh tại Trung tâm Vũ trụ Johnson. (Nguồn: Trung tâm Vũ trụ Johnson)

Từ đây, phiếu bầu được chuyển đến Trung tâm Điều khiển sứ mệnh tại Trung tâm Vũ trụ Johnson, sau đó gửi tới cơ quan bầu cử có thẩm quyền tại hạt nơi phi hành gia đăng ký bỏ phiếu để ghi nhận và kiểm đếm.

NASA cho biết quy trình này tuân thủ các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính bí mật và toàn vẹn của lá phiếu. Phiếu bầu được mã hóa, chỉ người bỏ phiếu và quan chức bầu cử được ủy quyền mới có thể xem nội dung.

Truyền thống bỏ phiếu ngoài không gian gần 30 năm

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bay quanh Trái Đất. (Nguồn: NASA)

Bỏ phiếu từ ngoài Trái Đất là hoạt động hiếm gặp nhưng không phải mới xuất hiện. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1997, khi cơ quan lập pháp bang Texas thông qua luật cho phép các phi hành gia NASA tham gia bầu cử Mỹ trong thời gian làm nhiệm vụ trên quỹ đạo.

Cũng trong năm đó, phi hành gia Mỹ David Wolf trở thành người đầu tiên bỏ phiếu từ không gian khi đang làm nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Mir của Nga. Sự kiện diễn ra gần ba năm trước khi ISS đón nhóm phi hành đoàn thường trú đầu tiên vào tháng 11/2000.

Ba người tham gia bỏ phiếu năm nay đến ISS theo hai sứ mệnh riêng biệt. Delaney và Watkins được đưa lên trạm vũ trụ ngày 1/10 năm ngoái trong khuôn khổ sứ mệnh “Crew-13” của SpaceX, trong khi Menon đến đây vào giữa tháng 7 trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Hiện cả ba đang sinh sống và làm việc cùng bốn thành viên phi hành đoàn khác, gồm phi hành gia Canada Joshua Kutryk và các nhà du hành vũ trụ Nga Anna Kikina, Pyotr Dubrov và Sergei Teteriatnikov.

(theo Euronews)