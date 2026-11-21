Với tổng chiều dài khoảng 7,5km, cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu sẽ tạo trục kết nối mới giữa Hà Nội và Hưng Yên qua sông Hồng. Riêng cầu chính dài khoảng 680m, rộng 38,3m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng.

Những ngày cuối tháng 11/2026, công trường cầu Ngọc Hồi luôn rộn ràng tiếng máy, nhịp thi công khẩn trương. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đồng loạt triển khai nhiều hạng mục từ khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ, thân trụ đến đúc và lao lắp dầm, từng bước định hình diện mạo cây cầu vượt sông Hồng.

Điểm nhấn trên công trường là tại phía Hưng Yên, những phiến dầm Super T đầu tiên đã được lao lắp lên các trụ cầu, từng bước nối dài các nhịp cầu dẫn. Giữa sông Hồng, khu vực cầu chính vẫn hối hả thi công móng, trụ với sự hỗ trợ của hệ thống sà lan và cần cẩu chuyên dụng, tạo nên khung cảnh công trường sôi động trên cả hai bờ sông.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, sau khi khởi công ngày 19/8/2025, dự án đã được triển khai với 18 mũi thi công đồng loạt tại các hạng mục cầu chính và cầu dẫn. Đến nay, phần cầu dẫn đã hoàn thành 2.201/2.315 cọc khoan nhồi, 196/328 bệ trụ, 131/328 thân trụ và 72/328 xà mũ. Các nhà thầu đã đúc 503 phiến dầm Super T, trong đó 140 phiến được lắp đặt. Giá trị sản lượng thi công toàn dự án đạt 1.988,45 tỷ đồng, tương đương 26,98% giá trị hợp đồng (7.370,72 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án cần thu hồi khoảng 55,26ha đất, trong đó Hà Nội chiếm 32,6ha và Hưng Yên 22,66ha. Đến nay, Hà Nội đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, đạt 100%; tại Hưng Yên, diện tích bàn giao đạt 22,13/22,66ha, tương đương 97,6%. Phần diện tích còn lại khoảng 0,53ha liên quan đến 23 phương án đất ở, đất quốc phòng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi chưa được di dời. Đáng chú ý, việc di chuyển đường điện trung thế 22kV, các tuyến ống cấp nước và hệ thống thông tin liên lạc vẫn cần sự phối hợp của các đơn vị quản lý hạ tầng. Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với phần đất ở, đất quốc phòng; đồng thời sớm di dời các công trình điện, nước và mồ mả còn lại, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo ông Trần Đắc Tiệp, Chỉ huy trưởng thuộc Tập đoàn Thành Huy, dấu mốc đáng chú ý tại phạm vi nhà thầu đảm nhận là những phiến dầm đầu tiên đã được gác lên các trụ từ T29 đến T39. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa công trình từ giai đoạn thi công kết cấu phần dưới sang triển khai kết cấu phần trên. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đang huy động hơn 50 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng, tổ chức tăng ca, đồng thời triển khai các hạng mục bệ trụ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm. Riêng 154 phiến dầm thuộc phạm vi đảm nhận sẽ được lắp đặt theo hình thức cuốn chiếu. Ngay sau khi hoàn thành xà mũ trụ và lắp đặt gối cầu, nhà thầu sẽ tiến hành gác dầm, tạo mặt bằng triển khai các hạng mục tiếp theo như bản mặt cầu, lan can và hoàn thiện công trình.

Trong tháng 11/2026, các đơn vị tiếp tục tập trung thi công bệ trụ tháp cầu chính dây văng và các hạng mục cầu dẫn. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành bệ trụ tháp cầu chính; nâng khối lượng cọc khoan nhồi cầu dẫn lên 2.285/2.315 cọc; đúc 600/2.165 phiến dầm Super T; hoàn thành 220/318 bệ trụ và 150/318 thân trụ. Công trình dự kiến hoàn thành trước Hội nghị APEC. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc duy trì các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ xây lắp, việc tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại là nhiệm vụ quan trọng. Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ hình thành tuyến kết nối quan trọng trên đường Vành đai 3,5, liên thông với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 1. Qua đó, công trình góp phần tăng cường kết nối Hà Nội với Hưng Yên và các địa phương lân cận.

Lê Tươi