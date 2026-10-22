Những phiến dầm đầu tiên lắp đặt tại siêu cầu gần 10.000 tỷ đồng qua sông Hồng

Video: Những phiến dầm đầu tiên được lắp đặt tại siêu cầu gần 10.000 tỷ đồng

Dự án cầu Hồng Hà được khởi công tháng 10/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Phần cầu chính và cầu cạn dài khoảng 4,377 km, gồm 70 trụ vượt sông Hồng và hai tuyến đê tả, hữu Hồng, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại xã Mê Linh, điểm cuối tại xã Ô Diên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến giữa tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn tất. Trong đó, xã Ô Diên bàn giao 2,908 ha và xã Mê Linh bàn giao 4,3 ha đất cho đơn vị thi công.

Sau hơn một năm triển khai, cầu Hồng Hà đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu phía trên. Các nhà thầu đồng thời triển khai lao lắp dầm cầu cạn và đúc hẫng cân bằng tại khu vực cầu chính vượt sông Hồng.

Tại xã Ô Diên, những phiến dầm đầu tiên đang được lắp đặt trên hệ thống trụ cầu cạn. Đây là dấu mốc quan trọng, cho thấy công trình chuyển dần từ giai đoạn thi công nền móng, trụ cầu sang hình thành kết cấu mặt cầu.

Trên công trường, hai gói thầu xây lắp được triển khai với 30 mũi thi công, huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến giữa tháng 10/2026, giá trị sản lượng thi công cầu Hồng Hà đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Về khối lượng xây lắp, toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Các nhà thầu đã thi công xong 69/70 bệ trụ, 63/70 thân trụ và 20/70 xà mũ trụ. Công tác đúc dầm Super T đạt 177/450 phiến, trong đó 2/45 nhịp cầu cạn đã được lao lắp.

Tại khu vực vượt sông Hồng, các nhà thầu áp dụng phương pháp đúc hẫng cân bằng để xây dựng kết cấu nhịp chính. Theo phương pháp này, từng đốt dầm bê tông cốt thép dự ứng lực được đúc nối tiếp từ đỉnh trụ, vươn dần về hai phía cho đến khi hình thành nhịp cầu. Cách làm này phù hợp với những nhịp cầu lớn vượt sông, hạn chế việc phải sử dụng hệ thống trụ đỡ tạm dưới lòng sông.

Đến giữa tháng 10/2026, các nhà thầu đã triển khai đúc đốt K0 - đốt dầm đầu tiên trên đỉnh trụ - tại 10/19 trụ cầu chính. Đây là bước khởi đầu cho quá trình hình thành các nhịp cầu vượt sông Hồng.

Ở phía xã Ô Diên, một phần tuyến đường dẫn lên cầu đã được thảm nhựa và kẻ vạch sơn.

Tại các vị trí khác, công nhân tiếp tục gia công, lắp dựng kết cấu thép và triển khai những hạng mục phục vụ thi công trụ, dầm cầu.

Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời trên toàn tuyến, từ khu vực cầu cạn, đường dẫn đến phần cầu chính vượt sông. Việc triển khai song song các hạng mục giúp tận dụng mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công trình.

Cầu Hồng Hà có tổng chiều dài khoảng 6 km, tính cả cầu chính và đường dẫn hai đầu. Công trình được thiết kế với 4 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang khoảng 24,5 m, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành trong tháng 10/2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ, đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.