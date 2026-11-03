Những phiến dầm đầu tiên của cây cầu 10.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà là một hạng mục trọng điểm của Vành đai 4 - Vùng Thủ đô bắc qua sông Hồng nối 2 xã Ô Diên và Mê Linh (Hà Nội) đã khởi công từ tháng 10/2025.

Cầu Hồng Hà dài 6km có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, ghi nhận của Người Đưa Tin sau một năm triển khai thi công, cây cầu đã dần hiện rõ hình hài với những phiến dầm ngang đầu tiên được lắp đặt, định hình diện mạo.

Cầu Hồng Hà dài 6km bắc qua sông Hồng nối liền xã Ô Diên và xã Mê Linh (Thành phố Hà Nội) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Cầu Hồng Hà và phần cầu cạn có chiều dài khoảng 4,377km, gồm 70 trụ.

Theo số liệu báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi và đổ bê tông 69/70 bệ trụ cầu.

Những trụ cầu bê tông cốt thép lần lượt vươn cao giữa lòng sông, đánh dấu tiến độ thi công của công trình.

Công tác thi công thân trụ đang được triển khai đồng loạt, đã có 63/70 trụ đã được triển khai đổ bê tông thân trụ. Trong đó hoàn thành 202/226 đốt thân trụ, tạo tiền đề cho các hạng mục kết cấu phía trên.

Trên công trường, các đơn vị tiếp tục thi công xà mũ trụ cầu, đã có 21/70 trụ được triển khai đổ bê tông xà mũ, hoàn thành 48/147 đợt đổ bê tông, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu đỡ nhịp cầu.

Nhiều mũi thi công đang được tổ chức đồng loạt.

Sản lượng thi công đạt khoảng 51%.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trên công trường là việc bắt đầu lao lắp dầm tại các đoạn cầu cạn.

Những phiến dầm đã được đưa tới và dần được đưa lên các nhịp cầu. Nếu giai đoạn đầu tập trung xử lý nền móng và xây dựng trụ, thì việc đưa các phiến dầm lên vị trí thiết kế đánh dấu bước chuyển sang hình thành kết cấu mặt cầu.

Toàn bộ 941 cọc khoan nhồi của dự án đã hoàn thành, tạo nền tảng để các hạng mục kết cấu phía trên dần thành hình, từng bước định hình diện mạo mới của cầu Hồng Hà.

Theo kế hoạch, các nhà thầu tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ, xà mũ; đúc và lao lắp dầm cầu. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10/2027, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội.