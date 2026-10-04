Những phi công bí ẩn ra tay ngăn chuyến bay Flydubai trở thành thảm kịch

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Tính đến ngày 3/10, ba ngày sau khi các thành viên phi hành đoàn vội vã chạy vào buồng lái để ổn định chiếc máy bay chở 182 người đang trên đường tới Israel sau cú hạ độ cao kinh hoàng, danh tính của họ vẫn chưa được công bố. Flydubai chỉ gọi họ là những thành viên phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ và có mặt trên chuyến bay. Hiện chưa rõ lý do tại sao hãng hàng không này không tiết lộ thêm thông tin.

Tuy nhiên, một hành khách ngồi ở phần đầu máy bay đã mô tả hành động của những người đàn ông này trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, mang đến một trong những lời kể chi tiết nhất về những người hùng thầm lặng này.

“Đây là một trong những điều kỳ diệu”, Daniel Schlichter, người ngồi ở hàng ghế thứ hai, cho biết.

“Không phải chuyến bay nào cũng có thêm hai phi công đi cùng. Trong trường hợp này, họ có mặt vì nhiệm vụ đưa máy bay quay trở lại Dubai từ Tel Aviv. Đó là lý do duy nhất họ ở đó”. Quy trình này được gọi là “deadheading” (phi công/nhân viên bay di chuyển trên chuyến bay như hành khách để đến nơi làm nhiệm vụ).

Hai người đàn ông này đã hành động sau khi những hành khách đang la hét phát hiện ra sự việc đang diễn ra trong buồng lái. Họ kể lại rằng viên cơ phó liên tục tấn công cơ trưởng, và máu vương vãi khắp nơi. Dù bị thương nặng, cơ trưởng vẫn cố gắng mở được cửa buồng lái.

Sau khi một hành khách túm lấy cơ phó và kéo người này ra ngoài, cùng những người khác vật lộn để khống chế, Schlichter kể rằng một trong hai phi công ngồi ở khoang khách đã gần như lao qua đám đông đang hỗn loạn để vào buồng lái và nắm quyền điều khiển.

“Anh ấy thực sự đã nhảy qua những người đang khống chế kẻ tấn công, vươn người về phía khu vực điều khiển và bắt đầu tiếp quản”, nhân chứng Schlichter nói. “Sau đó, viên phi công còn lại cũng tham gia hỗ trợ và họ đóng cửa lại vì không muốn bất kỳ ai khác ở đó”.

Schlichter, cũng như những người khác, không biết chính xác hai người đàn ông này là ai và xuất hiện từ đâu. Nhưng dù người đầu tiên là ai, anh ấy đã hành động cực kỳ nhanh chóng. “Anh ấy thực sự hành động như một người hùng khi tiếp quản chiếc máy bay và phản ứng như thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra; tôi nghĩ chúng tôi mang ơn anh ấy chẳng kém gì những người hùng khác trên chuyến bay này”, Schlichter nói.

Sau khi hai người bước vào buồng lái và đóng cửa lại, Schlichter không rõ những gì xảy ra bên trong đó. Phải mất “khá nhiều phút” - có lẽ là hơn 10 phút - họ mới ổn định được máy bay sau cú lao xuống dữ dội khiến một phần bánh lái đuôi bị bung ra. Một tín hiệu khẩn cấp đã được phát đi trong khi họ gấp gáp tìm nơi hạ cánh.

Trong khi đó, một số hành khách đang hoảng sợ và đầy nghi ngại tự hỏi về những người này và liệu họ có đáng tin hay không.

“Sau khi ổn định được máy bay, thực ra họ không hề trao đổi gì với chúng tôi, và thú thật là tôi đã rất lo lắng về điều đó”, Schlichter chia sẻ.

Ông lo sợ một kịch bản tồi tệ hơn rằng những người này có thể đang “cướp máy bay để bay đến Iran, hoặc một nơi nào đó khác, vì thực ra chúng tôi cũng không cách đó quá xa”.

Nhưng khoảng 45 phút sau, theo lời ông, các phi công thông báo rằng họ sẽ hạ cánh xuống Tabuk, Saudi Arabia và mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nghe vậy, Schlichter quyết định đặt niềm tin vào họ. Và thực tế đã chứng minh điều đó là đúng.