Những phép thử đối với Tổng thống Brazil

Ông Luiz Inacio Lula da Silva đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên tại Brazil đắc cử 4 nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Reuters

Vị thế lãnh đạo và những rào cản nội tại

Kết quả kiểm phiếu chính thức tại Brazil đã xác nhận ông Luiz Inacio Lula da Silva giành thắng lợi, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong lịch sử đất nước này đắc cử nhiệm kỳ thứ tư ngay trước thời điểm bước sang tuổi 81. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của một chính trị gia từng nắm quyền lãnh đạo qua hai giai đoạn, từ tháng 1/2003 đến tháng 12/2010 và tái cử từ tháng 1/2023. Trong bối cảnh nhiều lực lượng trung hữu và cánh hữu đang mở rộng phạm vi tác động tại khu vực Mỹ Latinh, thắng lợi này tiếp tục củng cố vai trò của ông như một nhân vật tiêu biểu thuộc xu hướng tiến bộ, gắn liền với các định hướng ưu tiên an sinh xã hội, giảm bất bình đẳng kinh tế và cam kết bảo vệ môi trường sinh thái.

Dù tạo nên bước ngoặt đáng chú ý, chặng đường điều hành đất nước trong nhiệm kỳ mới dự kiến bắt đầu từ ngày 5/1/2027 sẽ đặt nhà lãnh đạo cánh tả trước cục diện chính trị phức tạp nhất, kể từ khi ông bước chân vào chính trường. Tỷ lệ phiếu bầu phản ánh một thực tế rõ nét rằng, xã hội Brazil vẫn đang ở trong trạng thái chia rẽ sâu sắc, khi hơn 48% cử tri lựa chọn ủng hộ đối thủ chính trị Flavio Bolsonaro. Hiện tượng hàng chục triệu người dân không tham gia bỏ phiếu ở vòng 1 cũng cho thấy sự thờ ơ và khoảng cách niềm tin đối với tiến trình chính trị hiện nay.

Thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Lula nằm ở việc phải vận hành bộ máy chính quyền cùng một Quốc hội có xu hướng bảo thủ mạnh nhất trong lịch sử thời kỳ dân chủ của đất nước. Đảng Tự do của đối thủ Flavio Bolsonaro là lực lượng giành được thêm nhiều ghế đại biểu nhất, khiến các đề xuất lập pháp liên quan đến phân bổ ngân sách quốc gia, cải cách thuế và chính sách an sinh xã hội có nguy cơ vấp phải nhiều rào cản. Khả năng thiết lập sự đồng thuận với các nhóm nghị sĩ trung dung và bảo thủ sẽ là thước đo quyết định hiệu quả quản trị của chính phủ mới.

Trước tình trạng phân cực, Tổng thống Lula cam kết sẽ thu hẹp khoảng cách đối lập bằng một phương thức điều hành mới, hướng tới việc xây dựng một xã hội công bằng và chú trọng giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân. Trong quá trình vận động cử tri, chính quyền của ông đã nhanh chóng đưa ra các giải pháp can thiệp cụ thể, như nâng ngưỡng doanh thu cho các hộ kinh doanh cá thể, đề xuất tái cấu trúc nợ tiêu dùng và kiên quyết ngăn chặn các hoạt động cá cược trực tuyến vốn đang khiến nhiều gia đình khốn đốn.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết mối lo ngại thường trực của cử tri về trật tự an toàn xã hội, Tổng thống Lula ủng hộ việc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Việc dung hòa giữa mục tiêu bảo đảm công bằng xã hội với đòi hỏi quản trị thực tế trong một cơ cấu quyền lực bị phân tán sẽ là bài toán không dễ giải quyết đối với nhà lãnh đạo kỳ cựu này.

Toan tính địa chính trị và thách thức môi trường

Bên cạnh những rào cản từ nội bộ, nhiệm kỳ mới của Tổng thống Lula cũng phải vận động trong một môi trường đối ngoại chịu nhiều sức ép từ các toan tính chiến lược toàn cầu. Là quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ và sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, Brazil giữ vị trí địa chính trị đặc biệt khi là nền kinh tế quy mô lớn duy nhất ở Nam Mỹ không chịu sự chi phối của các lực lượng cánh hữu.

Điều này đặt quốc gia Nam Mỹ vào tâm điểm chú ý của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, nơi Nhà Trắng luôn coi Mỹ Latinh thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống và mong muốn các nhà lãnh đạo ủng hộ đường lối an ninh, thương mại của mình nắm quyền tại khu vực. Dù không bày tỏ sự can thiệp công khai, quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump rõ ràng nghiêng về xu hướng ủng hộ một nhà lãnh đạo mang tính bảo thủ hơn tại Brazil.

Trước các toan tính bên ngoài, Tổng thống Lula luôn thể hiện lập trường kiên định trong việc bảo vệ quyền tự quyết, khẳng định Brazil không chấp nhận việc trở thành vùng đệm địa chính trị cho bất kỳ cường quốc nào. Định hướng ngoại giao độc lập của Tổng thống Lula tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đối tác quốc tế lớn. Lãnh đạo các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... đều gửi thông điệp chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Brazil trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao vai trò của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia láng giềng tại Nam Mỹ như Chile, Peru, Ecuador... cũng khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và liên kết khu vực với chính quyền của Tổng thống Lula.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng của Tổng thống Lula mang lại sự giải tỏa lớn cho các tổ chức hoạt động vì môi trường toàn cầu. Trong các giai đoạn trước đây, khu vực rừng nhiệt đới Amazon từng đối mặt với tỷ lệ tàn phá và cháy rừng ở mức rất cao dưới thời cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro do các chính sách nới lỏng quản lý nhằm ưu tiên cho các tập đoàn nông nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp khai khoáng.

Việc ông Luiz Inacio Lula da Silva tiếp tục chèo lái đất nước được kỳ vọng sẽ ngăn chặn nguy cơ tổn hại đối với hệ sinh thái then chốt này, đồng thời duy trì các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà Brazil cùng các nước láng giềng đang chia sẻ trách nhiệm bảo tồn.

Một mặt trận phức tạp khác mà chính quyền Tổng thống Lula dự kiến đẩy mạnh trong nhiệm kỳ thứ tư là công tác quản lý các nền tảng công nghệ số và mạng xã hội. Với tỷ lệ người dân sử dụng mạng xã hội và mạng internet chiếm phần lớn dân số, các công cụ số đã trở thành không gian tác động sâu rộng đến nhận thức và hành vi chính trị của cử tri Brazil.

Nhà lãnh đạo Brazil chỉ trích gay gắt việc các tập đoàn công nghệ thu lợi nhuận lớn nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế tương xứng, đồng thời cho rằng, các hành vi vi phạm trên không gian mạng cần phải được xử lý nghiêm minh tương tự như đời sống thực tế nhằm ngăn chặn việc truyền tải thông tin sai lệch và can thiệp từ bên ngoài. Dù kế hoạch siết chặt quản lý mạng xã hội có thể làm dấy lên những tranh luận về mặt pháp lý, đây vẫn được xem là bước đi then chốt nhằm bảo vệ tính minh bạch của nền dân chủ và giữ vững sự ổn định quốc gia.

Nhìn chung, nhiệm kỳ lãnh đạo thứ tư của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva vừa mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, vừa đặt ra những phép thử cam go chưa từng có đối với bản lĩnh của chính trị gia kỳ cựu này. Trên trường quốc tế, năng lực kiên định giữ vững quyền tự quyết chiến lược sẽ là “chìa khóa” để Brazil khẳng định vị thế cân bằng, không để bị cuốn vào các toan tính cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc.

Trong khi đó, ở phương diện đối nội, thành công của chính phủ mới sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng đối thoại, thu hẹp khoảng cách phân cực và xây dựng sự đồng thuận với một Quốc hội đối lập. Việc kiên trì theo đuổi các mục tiêu an sinh xã hội, giải quyết bài toán nợ tiêu dùng gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng Amazon không chỉ hiện thực hóa các cam kết đối với người dân, mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển ổn định và bền vững.

Thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu giúp Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên tại Brazil đắc cử 4 nhiệm kỳ tổng thống. Chiến thắng này khẳng định vị thế nổi bật của ông trong phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh, đồng thời đặt ra nhiều trọng trách nặng nề để kiến tạo sự phát triển bền vững cho Brazil.