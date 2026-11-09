Những phát ngôn của CEO Nvidia về nữ đối tác trước khi thừa nhận ngoại tình

Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang thừa nhận không chung thuỷ với người vợ đồng hành cùng mình 4 thập kỷ. Ảnh: Wikimedia Commons

Cả Nvidia và ông Jensen Huang đều mô tả Megaspeed là một khách hàng hợp pháp, với quy mô mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn của Nvidia. Nvidia và ông Huang cũng khẳng định mối quan hệ giữa ông với bà Huang Le (còn được gọi là Alice Huang) chỉ mang tính chất công việc.

Trong hai tuần gần đây, dù xuất hiện nhiều thông tin về mối quan hệ thân thiết giữa hai người, ông Jensen vẫn lên tiếng bảo vệ mình, cho rằng những tương tác giữa họ là “hoàn toàn bình thường”.

Những phát biểu này càng khiến việc ông Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với người vợ gắn bó hơn 40 năm trở thành một cú sốc đối với nhiều người, đồng thời cho thấy sự mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây của chính ông và công ty.

Việc tiết lộ khiến tương lai của ông Jensen Huang - người được xem là gương mặt đại diện cho sự bùng nổ của lĩnh vực hạ tầng AI, đồng thời là lãnh đạo một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới - trở nên không chắc chắn.

Mối liên hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang bắt đầu từ năm 2024. Tháng 10/2025, tờ The New York Times đưa tin rằng một năm trước đó, bà Alice Huang đã gặp một nhóm lãnh đạo các công ty công nghệ tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và đặt cược rằng bà có thể thuyết phục ông Jensen đến tham gia cùng nhóm. Theo tờ báo này, ngay sau khi bà Alice Huang liên lạc, ông Jensen Huang đã xuất hiện và cùng những người trong nhóm uống một ly rượu whisky.

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn Nvidia John Rizzo khi đó cho biết: “Các đội ngũ phụ trách hoạt động tại thực địa của công ty thường tổ chức các buổi gặp mặt với khách hàng và đối tác bên lề các hội nghị. Khi ông Jensen có thời gian rảnh, họ có thể mời ông ghé qua để cập nhật thông tin về thị trường”.

Nvidia tiếp tục bảo vệ hoạt động kinh doanh với Megaspeed - một mô hình được gọi là “neocloud” (đám mây thế hệ mới), chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán phục vụ các khối lượng công việc AI.

Trong khi Nvidia tìm cách bác bỏ những chỉ trích liên quan đến hoạt động kinh doanh với Megaspeed, công ty cũng đồng thời vận động tại Washington nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ. Kể từ năm 2022, chính phủ Mỹ liên tục siết chặt các hạn chế nhằm ngăn Trung Quốc mua chip AI tiên tiến, khiến Nvidia mất đi một thị trường quan trọng đối với các dòng sản phẩm hàng đầu của hãng.

Sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền vào đầu năm 2025, ông Jensen Huang đã thúc đẩy chính quyền mới cho phép Nvidia tiếp tục bán một số dòng chip AI cho khách hàng Trung Quốc. Ông cũng xây dựng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump, thường xuyên xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Mỹ tại các sự kiện công khai, trong đó có những chuyến công du nước ngoài tới Trung Đông và Anh. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả khi cuối năm 2025, Tổng thống Trump quyết định cho phép bán dòng chip H200 thế hệ trước của Nvidia sang Trung Quốc.

Trong những ngày trước khi ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài luồng, áp lực tại Washington ngày càng gia tăng, buộc người đứng đầu Nvidia phải giải thích rõ hơn về những hành vi mật thiết với bà Alice Huang. Ngày 5/11, ba nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết họ đã đề nghị ông tham dự một cuộc họp kín vào ngày 18/11, một ngày sau khi Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cũng công khai yêu cầu ông đưa ra lời giải thích.

Ngày 8/11, tờ The New York Times đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo soạn thảo một bản ghi nhớ tuyệt mật vào mùa Xuân năm nay, cảnh báo các quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Trump về mối quan hệ thân thiết giữa người đứng đầu Nvidia và bà Alice Huang.

Phản hồi về thông tin do truyền thông Mỹ gần đây đăng tải liên quan đến khả năng tồn tại mối quan hệ tình cảm giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang, Nvidia dẫn lại những phát biểu trước đây của CEO, trong đó ông khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần mang tính chất công việc.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau các báo đăng tải, ông Jensen Huang gửi thông điệp tới nhân viên Nvidia, thừa nhận đã có quan hệ ngoài luồng. Sự việc đẩy tập đoàn sản xuất chip này vào cuộc khủng hoảng được mô tả là nghiêm trọng nhất trong lịch sử ba thập kỷ hoạt động.

“Tôi đã không chung thủy với vợ mình”, ông Huang, 63 tuổi, viết trong thông điệp. “Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con của chúng tôi”. Gửi tới các đồng nghiệp tại Nvidia, ông bày tỏ: “Các bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế từ tôi”.

Hiện hội đồng quản trị Nvidia cho biết không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc “các bí mật của Nvidia” đã bị xâm phạm. Trong tuyên bố thông báo về cuộc điều tra độc lập, hội đồng quản trị khẳng định: “Chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào Jensen”. Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng bảo vệ ông Huang, cho rằng CEO Nvidia nên tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang cho biết sẽ hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra. “Tôi yêu đất nước chúng ta và công ty của chúng ta, đồng thời cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia của nước Mỹ”, ông nói.