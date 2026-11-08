Những phát ngôn ấn tượng tại Quốc hội

Sau chuỗi phiên điều chỉnh kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam đang xuất hiện nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực từ mặt bằng định giá thấp đến các chính sách điều hành linh hoạt. Các chuyên gia tài chính đánh giá chỉ số VN Index đang dần tiến về vùng tạo đáy, sự xác nhận của dòng tiền vào các nhóm cổ phiếu trụ cột vẫn là điều kiện tiên quyết để thiết lập đà tăng trưởng bền vững.