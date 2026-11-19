Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò của đối thoại, hợp tác giữa các cường quốc và những vấn đề an ninh toàn cầu.

Video ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc bắt đầu hội đàm (nguồn: RT):

Theo hãng tin Al Jazeera, phát biểu ngay đầu cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Putin trước khi tham gia cuộc họp ba bên về cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ba nước có vị thế đặc biệt trong việc thảo luận các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Ông Trump: “Chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề đang được quan tâm trên thế giới. Hãy xem liệu chúng ta có thể đạt được kết quả gì không”.

Ông Trump cũng cho rằng các nhà lãnh đạo không nên né tránh đối thoại ngay cả khi tồn tại bất đồng, đồng thời nhấn mạnh: “Không bao giờ có hòa bình nếu bỏ lỡ các cơ hội”. Theo Tổng thống Mỹ, ba nước đang gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Trong khi đó, về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến mang ý nghĩa đột phá. Ông nhấn mạnh: “Thế giới sẽ hòa bình khi các cường quốc sống hòa thuận với nhau”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng những thời điểm khó khăn là dịp để thể hiện trách nhiệm thực sự, đồng thời kêu gọi ba nước hợp tác nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết vấn đề Ukraine sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc gặp. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta có những lợi ích chung tại Ukraine”, đồng thời đề cập đến các cuộc tiếp xúc của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump trong 24 giờ trước đó.

Những phát biểu mở đầu cho thấy ba nhà lãnh đạo đều đề cập đến vai trò của đối thoại và hợp tác giữa các cường quốc, trong bối cảnh các vấn đề an ninh quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và kiểm soát vũ khí hạt nhân, tiếp tục thu hút sự quan tâm.