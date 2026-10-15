Những phần quà nhân ái tiếp tục đến với hai chị em vượt khó ở Hà Tĩnh

Báo GD&TĐ trao tiền bạn đọc ủng hộ hai chị em Thanh Hiền và Nhật Quang.

Chiều 14/10, tại Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh), Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ trao 35.650.000 đồng tiền bạn đọc ủng hộ cho hai học sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, lớp 12A13, Trường THPT Cẩm Bình và Nguyễn Nhật Quang, lớp 9C, Trường THCS Cẩm Bình.

Hai chị em Thanh Hiền và Nhật Quang.

Hai chị em trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình, là nhân vật trong bài viết: “Hai chị em còn tuổi học cầu xin quý tấm lòng cứu bố đang thoi thóp, mẹ tâm thần” được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại.

Gia đình Hiền và Quang đang phải đối mặt với nhiều biến cố khi bố điều trị dài ngày tại bệnh viện, mẹ gặp vấn đề về sức khỏe. Sau giờ học, hai chị em thay nhau chăm sóc bố. Có những thời điểm, sách vở được các em mang theo để tranh thủ học ngay bên giường bệnh.

Sau mỗi giờ học là lần 2 chị em vừa học bài vừa chăm bố trong bệnh viện.

Trong hoàn cảnh ấy, Hiền và Quang vẫn cố gắng duy trì việc học. Hiền hiện học lớp 12, đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; còn Quang học lớp 9 và cũng đứng trước một dấu mốc quan trọng của chặng đường học tập.

Sau khi Báo Giáo dục và Thời đại đăng tải hoàn cảnh của hai em, nhiều tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã chung tay hỗ trợ.

Gia đình PGS.TS Đậu Minh Long, người con quê hương Cẩm Bình, cựu học sinh các trường học trên địa bàn, hiện sinh sống và công tác tại TP Huế, đã trao học bổng 50 triệu đồng cho hai chị em.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Giám hiệu Trường THPT Cẩm Bình, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyên góp, hỗ trợ gia đình hai em 70 triệu đồng.

Tại Trường THCS Cẩm Bình, Ban Giám hiệu cùng giáo viên, phụ huynh học sinh kết nối, vận động được gần 126 triệu đồng hỗ trợ hai em. Người dân thôn Bình Tiến cũng chung tay đóng góp gần 20 triệu đồng.

Những tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ cho hoàn cảnh 2 chị em Thanh Hiền và Nhật Quang.

Những khoản hỗ trợ đến từ nhiều nơi, với những cách khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một mong muốn để các em không phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh gia đình.

Cùng với sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại, hai chị em Hiền và Quang đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền lớn, góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại buổi trao quà, đại diện chính quyền địa phương, giáo viên, học sinh Trường THPT Cẩm Bình và Trường THCS Cẩm Bình cùng tham dự, động viên hai em.

Đại diện Báo GD&TĐ Văn phòng Bắc Trung Bộ trao tiền bạn đọc ủng hộ hai chị em Hiền, Quang trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đại diện các trường học.

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại đã trao toàn bộ số tiền 35.650.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình hai học sinh.

Ông Phan Quang Tấn, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình, thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại cùng các tổ chức, cá nhân.

Theo ông Tấn, những khoản hỗ trợ là sự động viên thiết thực, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trong lúc khó khăn, đồng thời tạo thêm điều kiện để Hiền và Quang yên tâm học tập. Sự chung tay của cộng đồng cũng là điểm tựa để hai em tiếp tục giữ vững việc học và hướng tới tương lai.