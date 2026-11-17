Công trình trang trí theo chủ đề APEC 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX.

Theo Bloomberg, ông Robin Zeng, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hãng sản xuất pin Contemporary Amperex Technology (CATL); ông Robin Li, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn công cụ tìm kiếm Baidu; ông Wang Xingxing, nhà sáng lập hãng robot hình người Unitree Robotics, dự kiến tham dự hội nghị khai mạc ngày 17/11.

Danh sách doanh nhân quốc tế còn có ông Brendan Nelson, Chủ tịch toàn cầu của Boeing; ông Michael Miebach, CEO Mastercard; ông Ryan McInerney, CEO Visa; bà Carol Tomé, CEO hãng chuyển phát United Parcel Service (UPS).

Reuters cũng cho biết đại diện các tập đoàn Mỹ như PwC, Deloitte và Google sẽ góp mặt. Trong đó, Elon Musk là lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật đi cùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Trung Quốc lần này.

Tổng cộng, đại diện của 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 dự kiến góp mặt tại hội nghị. Các công ty Mỹ chiếm gần 1/5 số doanh nghiệp nước ngoài tham dự, tỷ lệ cao nhất trong số các nền kinh tế bên ngoài Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

Sự hiện diện đông đảo của các tập đoàn quốc tế cho thấy APEC tiếp tục là diễn đàn quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi xu hướng thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác.

Với các CEO, đây cũng là dịp gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực, thảo luận những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và tìm kiếm hướng phát triển mới.

Chủ tịch kiêm CEO Unitree Wang Xingxing (trái) giới thiệu sản phẩm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz khi đến thăm công ty tại Chiết Giang ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Đối với Thâm Quyến, hội nghị là cơ hội giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố. Từ một trung tâm sản xuất, nơi đây đã phát triển thành đầu mối quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, trí tuệ nhân tạo, xe điện và robot. Những doanh nghiệp như CATL, Baidu và Unitree phần nào phản ánh sự chuyển dịch này, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty Trung Quốc trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Chương trình nghị sự APEC năm nay cũng dành sự quan tâm đáng kể cho kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu dự kiến trao đổi về ứng dụng AI trong y tế, giáo dục, năng lượng, cũng như cách thúc đẩy thương mại và kết nối khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC diễn ra ngày 17-18/11, trước Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 18-19/11. Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo 11 nền kinh tế thành viên khác, trong đó có Mỹ, Nga, Australia, Canada, Hàn Quốc, Việt Nam, dự kiến tham gia các phiên phát biểu, đối thoại hoặc thảo luận chuyên đề.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề thúc đẩy thịnh vượng chung và hợp tác cùng có lợi, quy tụ hơn 2.000 đại diện từ giới chính trị, doanh nghiệp và truyền thông. Ban tổ chức dự kiến công bố Sáng kiến Thâm Quyến, tập hợp đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Theo SCMP, thành phố Thâm Quyến đã chuẩn bị cho sự kiện trong hai năm, với sự tham gia của hơn 130 doanh nghiệp địa phương. Các đại biểu còn được giới thiệu về những khu công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các địa điểm tiêu biểu trong khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.