Những ông lớn Mỹ góp mặt tại hội nghị APEC ở Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Lễ đón chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Trump tới Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ban tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC xác nhận đại diện Google và Boeing sẽ tham gia phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tại sự kiện. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết ông Jensen Huang nhiều khả năng sẽ vắng mặt vào thời điểm hiện tại, trong bối cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi vẫn chưa xác nhận tham dự.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 11/11, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT), đơn vị tổ chức hội nghị, cho biết Google, Boeing, UBS và tập đoàn đa ngành Charoen Pokphand của Thái Lan nằm trong số những doanh nghiệp đã đăng ký tham dự.

Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC dự kiến diễn ra trong hai ngày 17-18/11 tại Thâm Quyến, quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ giới doanh nghiệp, chính phủ và truyền thông. Sự kiện được tổ chức ngay trước Hội nghị Cấp cao APEC ngày 18-19/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận tham dự hội nghị cấp cao này. Tại đây, ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần thứ ba trong năm nay, sau hai cuộc gặp song phương trước đó tại Bắc Kinh và Washington.

Trước đó, SCMP đưa tin ông Trump dự định đưa tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, cùng Michael Miebach, Giám đốc điều hành Mastercard, đến Trung Quốc trong chuyến công du. Hai lãnh đạo doanh nghiệp này cũng từng tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Google và Boeing đều từng chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Năm ngoái, Bắc Kinh mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google trong giai đoạn căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Trong khi đó, theo Nhà Trắng, Trung Quốc đã đồng ý mua ít nhất 200 máy bay Boeing hồi tháng 5, sau cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện thỏa thuận dường như chững lại kể từ đó.

Cuối tháng 9, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Trung Quốc đang xúc tiến các đơn đặt hàng chính thức đối với 140 máy bay Boeing, đồng thời hoàn tất thủ tục cho thêm 10 chiếc.

Nếu được triển khai, cam kết này sẽ đánh dấu hợp đồng lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc trong gần một thập kỷ. Nhà sản xuất máy bay Mỹ đã mất dần thị phần tại thị trường này do quan hệ song phương căng thẳng và hàng loạt sự cố an toàn, trong khi các hãng hàng không Trung Quốc ngày càng chuyển sang sử dụng máy bay của đối thủ châu Âu Airbus.

Trong khi Google và Boeing đã xác nhận tham dự, khả năng CEO Nvidia Jensen Huang góp mặt tại các sự kiện APEC đang trở nên không chắc chắn, giữa lúc ông vướng vào những thông tin gây chú ý liên quan đến đời tư và an ninh.

Hôm 8/11, ông Trump tuyên bố ông “chắc chắn sẽ đưa” ông Huang đến APEC, đồng thời nói thêm: “Tôi chưa nghe nói ông ấy đã làm điều gì sai trái”, Bloomberg cho biết.

Trong khi đó, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc gián điệp, gọi đây là những thông tin “vô căn cứ”.

Theo CCTV dẫn thông tin từ CCPIT, đại diện của toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên APEC dự kiến tham dự hội nghị CEO, cùng đại diện các nước như Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.