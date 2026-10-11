Những 'ông chủ' trên vùng đồi Ba Trang

Dám nghĩ, dám làm

Từ Quốc lộ 1, di chuyển về phía Tây chừng 5km là đến vùng đất Ba Trang. Trong ký ức các thế hệ người dân đầu tiên đi xây dựng kinh tế mới, dấu ấn Ba Trang rất khắc nghiệt, nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Thế nhưng Ba Trang bây giờ thực sự đổi thay với một màu xanh ấm no trải rộng ra trong tầm mắt. Hàng loạt trang trại “thẳng cánh cò bay” nằm cạnh nhau, tựa vào thế núi, thế sông hồ... và quan trọng nhất là “cận thị”, giúp các sản phẩm nông nghiệp sạch nhanh chóng đến với thị trường.

Mô hình sản xuất đầu tiên chúng tôi đến thăm là trang trại trồng ổi của anh Dương Đức Đồng (SN 1984). Từng là một đầu bếp có tiếng tại Hà Nội, năm 2012, Dương Đức Đồng “bỏ phố về quê” nhận chuyển giao 5ha đất đồi ở Ba Trang từ bố mẹ. 14 năm lăn lộn cùng mưa nắng, anh Đồng xác định hướng đi bền vững của trang trại mình: Ngoài 2.000 gốc ổi chủ lực còn trồng thêm hoa, cây ăn quả, rau, củ,... các sản phẩm nông nghiệp mà thị trường cần. Điều đặc biệt, cây trồng trong trang trại chỉ sử dụng phân hữu cơ để chăm bón, không dùng phân hóa học và hóa chất, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

Sản phẩm ổi sạch trong trang trại anh Dương Đức Đồng - Ảnh: T.L

Trên một diện tích rộng lớn, cây ổi đang bước vào mùa cho quả. Những thân ổi vươn lên giữa mặt đất toàn cỏ dại. Biết chúng tôi thắc mắc về điều này, anh Đồng giải thích: “Triết lý làm vườn của tôi là để các loại cây, con tựa vào nhau và cùng tồn tại, không dùng thuốc hóa học để phun, diệt cỏ. Bởi các loại cây, con là nguồn phân bón sinh học thiên nhiên ưu đãi cho mình, không mất tiền mua. Khi cây ổi hái quả xong, cỏ sẽ được cắt, xử lý, ủ làm phân bón”.

Mùa ổi qua, đúng vào thời điểm trồng cây vụ đông và trồng hoa Tết. Đất Ba Trang màu mỡ được cày xới lên chuẩn bị gối vụ mới. “Phương châm trồng trọt của tôi là không cho đất nghỉ... luôn luân canh các loại rau, củ, quả vụ đông như cà chua, cà tím, ớt... những loại thị trường cần”, anh Dương Đức Đồng cho biết-“Bằng phương pháp canh tác thân thiện với môi trường như vậy, sản phẩm làm ra bước đầu được thị trường tín nhiệm. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương”.

Cũng là một đầu bếp từng lập nghiệp ở Hà Nội, năm 2023, anh Đinh Tiến Thành (SN 1995) quyết định “khăn gói” về quê. Được bố mẹ giao 7ha đất ở Ba Trang, Đinh Tiến Thành bước vào hành trình khởi nghiệp mới. Trên diện tích 7ha đất, Đinh Tiến Thành cho quy hoạch lại hệ thống tưới tiêu, ao hồ, nhà xưởng... hình thành mô hình trang trại trồng trọt tổng hợp gồm: 3,5ha sắn, 1ha ổi, còn lại dành hết đất để đầu tư trồng hoa và cây cảnh, hướng phát triển chủ lực của trang trại.

Tư duy sản xuất an toàn, sản xuất xanh, bám chắc vào nhu cầu thị trường luôn được ông chủ “9X” Đinh Tiến Thành quán triệt cho người lao động trong trang trại. Khi 3,5ha sắn thu hoạch xong, sẽ chuyển sang trồng chanh, ớt, bí đao... Riêng hoa, cây cảnh, Đinh Tiến Thành sản xuất theo mô hình khép kín từ ươm giống, trồng, chăm sóc, phân phối ra thị trường. “Các sản phẩm nông nghiệp sạch trang trại làm ra, ban đầu khó bán vì giá thành cao. Tuy nhiên, khi trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất tại trang trại, khách hàng đã chấp nhận và tín nhiệm”, anh Thành cho biết.

Hằng năm, trang trại trồng trọt tổng hợp của Đinh Tiến Thành, trừ chi phí, tạo thu nhập ổn trên 400 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động.

Mênh mông các trang trại trồng trọt tại vùng gò đồi Ba Trang - Ảnh: T.L

Phát triển nông nghiệp bền vững

Những “ông chủ” trang trại như Đinh Tiến Thành, Dương Đức Đồng chỉ là hai trong hàng chục “ông chủ” trang trại trên vùng đất Ba Trang từng ngày, từng giờ dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong theo hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững.

Để tập hợp các “ông chủ” trang trại vùng gò đồi Ba Trang và định hình một chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trong toàn phường Đồng Thuận, Hội Nông dân phường quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp Phú Lộc Đại trực thuộc Hội Nông dân phường vào năm 2023. Cho đến nay, Chi hội Nông dân nghề nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp Phú Lộc Đại hoạt động ổn định với 21 thành viên, do ông Nguyễn Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường làm Chi hội trưởng.

“Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp Phú Lộc Đại nhằm định hướng cho hội viên, chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt kiên định, tuân thủ hướng đi an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường. Cùng nhau tạo lập, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch do chính hội viên mình làm ra đến tận tay người tiêu dùng”, ông Nguyễn Hoàng Anh Đức, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp Phú Lộc Đại chia sẻ thêm.

“Trở thành hội viên Chi hội Nông dân nghề nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp Phú Lộc Đại, các chủ trang trại như chúng tôi có thêm điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; giúp nhau trong lao động, sản xuất; hỗ trợ cùng nhau tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp sạch trên thị trường. Đặc biệt là động viên nhau kiên định phát triển hướng trồng trọt, chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường”, anh Dương Đức Đồng chia sẻ.

“Thông qua Chi hội Nông dân nghề nghiệp, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp Phú Lộc Đại, Hội Nông dân, UBND phường Đồng Thuận ngày càng gần gũi hơn với các hội viên, những điển hình thi đua lao động, kinh doanh, sản xuất giỏi. Từ đó, sớm định hướng chiến lược phát triển chăn nuôi, trồng trọt bền vững; hỗ trợ về kỹ thuật, cây con, giống, vốn cho hội viên. Và quan trọng nhất, giúp xây dựng sản phẩm OCOP; giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch lên các nền tảng số...”, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Thuận cho biết.