Những ô tô cũ nát nằm chỏng chơ giữa lòng đường Hà Nội

Từng mét vuông lòng đường, vỉa hè tại Hà Nội ngày càng trở nên quý giá. Người dân phải len lỏi tìm khoảng trống, nhiều tài xế phải căng mắt, căn chỉnh từng centimet để di chuyển. Thế nhưng, giữa không gian đô thị chật hẹp, không ít ô tô cũ nát, hư hỏng lại nằm bất động từ tháng này qua năm khác, chiếm dụng không gian chung và gây bức xúc cho người dân.

Hình ảnh chiếc ô tô cũ nát nằm ngay dưới lòng đường con ngõ 885 Tam Trinh. Ảnh: VA.

Ghi nhận tại ngõ 885 đường Tam Trinh, khu vực giáp ranh chung cư Gelexia Riverside (phường Hoàng Mai, Hà Nội), một chiếc ô tô cũ nát nằm ngay dưới lòng đường. Xe phủ một lớp bụi dày, các lốp đều xẹp lép, cho thấy đã lâu không được sử dụng.

Tem kiểm định đã hết hạn từ 1/2023. Ảnh: VA.

Quan sát qua kính chắn gió bám đầy bụi, phóng viên không thấy thông tin hay số điện thoại liên hệ của chủ xe. Tem kiểm định trên kính cho thấy xe đã hết hạn từ tháng 1/2023.

Theo anh Q., một cư dân sinh sống tại chung cư Gelexia Riverside, chiếc xe đã nằm "chết dí" tại đây ít nhất là 4 năm. Người dân nhiều lần mong muốn xe được di dời để trả lại không gian đi lại, nhưng không biết chủ phương tiện là ai nên không thể tự xử lý.

Hình ảnh chiếc ô tô cũ nát, lốp xẹp lép nằm ngay dưới lòng đường đầu ngõ 409 Tam Trinh. Ảnh: VA.

Theo người dân quanh khu vực, chiếc xe này đã nằm cố định tại đây từ rất lâu. Ảnh: VA.

Việc chiếc xe cũ nát này đỗ dưới lòng đường làm ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân. Ảnh: VA.

Gần ngõ 409 Tam Trinh là hình ảnh chiếc xe cũ nát, phủ đầy bụi. Ảnh: VA.

Tem kiểm định đã hết hạn từ 3/2025. Ảnh: VA.

Theo người dân khu vực, chiếc xe này đã nằm cố định tại đây từ rất lâu. Ảnh: VA.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số vị trí khác trên đường Tam Trinh, như khu vực trước ngõ 409 và số 411. Những chiếc ô tô cũ nát nằm lâu ngày dưới lòng đường, phủ bụi, xuống cấp. Một số vị trí xung quanh xe xuất hiện rác thải và nước đọng, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

Hình ảnh cỏ mọc hoang dại quanh chiếc xe con tại 282 Xã Đàn. Chị V.T.H. (42 tuổi) làm việc tại khu vực này cho biết, chiếc xe đã nằm cố định ở đây vài tháng. Ảnh: VA.

Chiếc xe nằm dưới lòng đường ngay đầu ngõ 280 Xã Đàn làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: VA.

Ghi nhận tại một số tuyến phố khác như trước số nhà 282 Xã Đàn và Đình Văn Chỉ trên phố Trích Sài (phường Tây Hồ), những chiếc ô tô con cũ nát cũng nằm chỏng chơ trong thời gian dài.

Hình ảnh chiếc xe cũ nát tại vỉa hè Đình Văn Chỉ trên phố Trích Sài. Theo người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, chiếc xe đã nằm "chết dí" ở đây một thời gian dài. Ảnh: VA.

Quanh chiếc xe xuất hiện nhiều rác thải, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực. Ảnh: VA.

Không chỉ chiếm dụng không gian chung, những phương tiện này còn ảnh hưởng đến việc đi lại và làm mất mỹ quan đô thị. Khi bị bỏ lâu ngày, xe có thể trở thành nơi tích tụ rác, nước mưa và phát sinh các vấn đề về vệ sinh môi trường.

Vì sao xe bỏ hoang chưa thể di dời ngay?

Trao đổi về chiếc ô tô cũ nát nằm "chết dí" tại ngõ 885 Tam Trinh, Thiếu tá Vũ Trường Hiệp - Phó trưởng Công an phường Hoàng Mai cho biết, việc xử lý hiện gặp nhiều vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý lẫn quy trình nghiệp vụ.

Cụ thể, vị trí chiếc xe đỗ nằm sát khu chung cư Gelexia Riverside - thuộc phạm vi quản lý nội khu và không có biển cấm đỗ. Vì vậy, lực lượng chức năng chưa có đủ căn cứ để xử lý theo quy trình vi phạm trật tự đô thị hay lập tức cẩu xe đi.

Đồng thời, ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an phường đã tiến hành xác minh thông tin về chủ phương tiện và tìm cách liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đáng chú ý, việc không thể tự ý di dời một chiếc xe bỏ hoang lâu ngày còn xuất phát từ yêu cầu nghiệp vụ nghiêm ngặt. Những phương tiện vô chủ đỗ dai dẳng hoàn toàn có khả năng liên quan đến các vụ việc hoặc vụ án. Nếu tự ý di dời, nguy cơ làm xáo trộn hiện trường, biến dạng hoặc mất dấu vết chứng cứ phục vụ điều tra là rất lớn. Do đó, lực lượng công an bắt buộc phải kiểm tra, xác minh sơ bộ khu vực xung quanh xe trước khi đưa ra phương án xử lý.

Việc di dời chiếc xe cũ nát, hỏng nặng tại lòng đường ngõ 885 Tam Trinh, hiện gặp nhiều vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý lẫn quy trình nghiệp vụ. Ảnh: VA.

Để xử lý chiếc xe cũ nát này, Công an phường Hoàng Mai cho biết cần một quy trình phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý khu vực, chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Trước hết, do nằm gần nội khu nên Ban quản lý cần có phản ánh chính thức và chủ trì phối hợp với UBND, Công an phường để kiểm tra thực tế, lập biên bản, ra thông báo công khai và tra cứu hồ sơ chủ xe. Chỉ khi lực lượng công an xác minh chiếc xe "sạch" – không liên quan đến vụ án nào – và hoàn tất các thủ tục pháp lý, các bên mới có đủ cơ sở đưa xe về bãi tạm giữ hoặc yêu cầu chủ sở hữu di chuyển.

Lòng đường, vỉa hè là không gian chung của cộng đồng, không thể bị biến thành bãi xả thải cho những chiếc xe hết niên hạn. Việc xác định rõ trách nhiệm quản lý cùng một cơ chế phối hợp linh hoạt giữa Ban quản lý và chính quyền chính là chìa khóa duy nhất để tháo gỡ nút thắt, trả lại sự thông thoáng, an toàn cho không gian sống của người dân.

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