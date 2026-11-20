Từ kế hoạch doanh thu hơn 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.512 tỷ đồng được thông qua hồi đầu năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - mã chứng khoán: TAL) đã phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 xuống thấp hơn đáng kể.

Dù vậy, mục tiêu mới vẫn là một thách thức lớn khi kết quả 9 tháng mới hoàn thành chưa đến một phần ba kế hoạch.

Trong khi đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư sang khu công nghiệp, hạ tầng và năng lượng thông qua việc thành lập nhiều pháp nhân mới. Những kế hoạch này được triển khai trong bối cảnh hàng tồn kho tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh âm và dư nợ vay tài chính phình to.

HẠ 30% KẾ HOẠCH DOANH THU 2026

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị công bố ngày 11/11, Taseco Land sẽ điều chỉnh mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 từ 11.062 tỷ đồng xuống 7.756 tỷ đồng, giảm gần 30% so với kế hoạch được cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng giảm 28,8%, còn 2.318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất được điều chỉnh từ 2.512 tỷ đồng xuống 1.811 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 28%. Riêng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ giảm 18,2%, còn 1.650 tỷ đồng.

Đặt lên so sánh với kết quả kinh doanh những năm gần đây, Taseco Land vẫn thể hiện tham vọng tăng trưởng đáng kể dù đã hạ mục tiêu. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất khoảng 3.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 673 tỷ đồng.

Đây là năm có doanh thu cao nhất trong giai đoạn 2022-2025, vượt mức 3.238 tỷ đồng năm 2023 và 2.829 tỷ đồng năm 2022; riêng năm 2024, doanh thu đạt khoảng 1.684 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng biến động đáng kể. Chỉ tiêu này tăng từ khoảng 473 tỷ đồng năm 2023 lên 685 tỷ đồng năm 2024, trước khi giảm nhẹ còn 673 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, mục tiêu doanh thu năm 2026 sau điều chỉnh vẫn cao hơn gấp đôi kết quả năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng gần 169% so với năm 2025 và cao gấp khoảng 2,6 lần mức 685 tỷ đồng từng ghi nhận năm 2024. Nếu hoàn thành, Taseco Land sẽ thiết lập kỷ lục mới về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả thực hiện đến mục tiêu cả năm vẫn còn khá lớn. Trong 9 tháng đầu năm, Taseco Land đạt doanh thu thuần khoảng 2.486 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 510 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và hơn 80% so với cùng kỳ. Với kế hoạch mới, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 32% mục tiêu doanh thu và 28,2% kế hoạch lợi nhuận.

Để đạt chỉ tiêu, riêng quý 4 Taseco Land phải ghi nhận thêm gần 5.270 tỷ đồng doanh thu và khoảng 1.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tương ứng, gần 68% doanh thu và 72% lợi nhuận cả năm sẽ phải được thực hiện trong ba tháng cuối năm.

Việc lợi nhuận tập trung vào quý cuối năm không hoàn toàn xa lạ với Taseco Land. Năm 2025, riêng quý 4 đóng góp khoảng 58% lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào quý cuối năm nay lớn hơn đáng kể, cả về tỷ trọng lẫn giá trị tuyệt đối.

Cần lưu ý rằng doanh thu và lợi nhuận bất động sản thường được ghi nhận theo tiến độ bàn giao, không nhất thiết trùng với thời điểm ký hợp đồng hay thu tiền của khách hàng. Vì vậy, khả năng hoàn thành kế hoạch của Taseco Land sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm.

LẤY GÌ ĐỂ "GÁNH" 72% LỢI NHUẬN TRONG QUÝ 4?

Cơ sở để Taseco Land duy trì mục tiêu lợi nhuận ở mức cao nằm một phần ở lượng sản phẩm đã bán hàng, thu tiền từ khách nhưng chưa đến thời điểm bàn giao để ghi nhận doanh thu.

Một chi tiết đáng chú ý trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp là khoản tiền khách hàng trả trước. Tính đến ngày 30/9/2026, khoản mục này đạt gần 4.963 tỷ đồng, tăng khoảng 105% so với đầu năm.

Đây là số tiền người mua đã thanh toán theo tiến độ hợp đồng, trong khi các sản phẩm bất động sản liên quan chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Quy mô khoản tiền cho thấy Taseco Land đã có một lượng giao dịch đáng kể, dù kết quả bán hàng chưa phản ánh đầy đủ vào doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Theo kế hoạch cập nhật, doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện và nghiệm thu ba dự án gồm Long Bien Central, Central Lakeside tại Hà Nội và Central Square Thái Nguyên.

Đây là những dự án đã được Taseco Land đầu tư, phát triển và tổ chức bán hàng trong thời gian qua. Ngay từ đầu năm, nguồn thu từ các dự án bước vào giai đoạn bàn giao đã được xác định là động lực chính cho kế hoạch tăng trưởng năm 2026.

Với lượng tiền khách hàng trả trước gần 5.000 tỷ đồng, Taseco Land không hoàn toàn phải bắt đầu quý cuối năm từ việc tìm kiếm khách mua mới. Một phần nguồn thu dự kiến đã có hợp đồng và tiền thanh toán từ trước.

Tuy nhiên, khoản tiền này chưa đồng nghĩa với doanh thu chắc chắn được ghi nhận ngay trong kỳ, bởi tiến độ bàn giao và các điều kiện ghi nhận vẫn là yếu tố quyết định.

Đây cũng là điểm cần phân biệt khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp bất động sản: tiền khách hàng trả trước phản ánh lượng tiền đã thu theo hợp đồng, nhưng không thể thay thế cho doanh thu, lợi nhuận hay dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.

Nếu tiến độ bàn giao bị kéo dài, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục duy trì nguồn lực tài chính để hoàn thiện dự án, trong khi thời điểm ghi nhận doanh thu có thể lùi lại.

CHẠY ĐUA MỞ RỘNG TRÊN NỀN DÒNG TIỀN ÂM

Bên cạnh hoạt động phát triển bất động sản nhà ở, Taseco Land đang mở rộng mạng lưới đầu tư sang khu công nghiệp, hạ tầng và năng lượng. Đáng chú ý, doanh nghiệp vừa thông qua chủ trương giải thể một công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp tại Kim Bảng, đồng thời xúc tiến thành lập một pháp nhân mới cũng tại địa bàn này.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Taseco Land vừa thông qua chủ trương giải thể Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng. Doanh nghiệp này mới được thành lập vào tháng 8/2026, có trụ sở tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, với vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land nắm 55% vốn, tương ứng 220 tỷ đồng; hai cổ đông cá nhân là bà Đỗ Thị Thúy và bà Đinh Thị Tuyết mỗi người sở hữu 22,5%.

Đáng chú ý, việc giải thể diễn ra trong bối cảnh Taseco Land đã thông qua kế hoạch thành lập một pháp nhân khác cũng hoạt động trong lĩnh vực khu công nghiệp tại Kim Bảng.

Theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua cuối tháng 9/2026, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Kim Bảng dự kiến có vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Taseco Land góp 273 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 65%; phần vốn này được ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Nghĩa quản lý trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Taseco Land đã có sự thay đổi đáng chú ý về pháp nhân đầu tư tại Kim Bảng: một doanh nghiệp vốn 400 tỷ đồng được thông qua chủ trương giải thể, trong khi một công ty mới với quy mô vốn 420 tỷ đồng được xúc tiến thành lập. Doanh nghiệp chưa công bố cụ thể nguyên nhân thay đổi, ngoài lý do pháp nhân cũ không còn nhu cầu kinh doanh.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng mạng lưới công ty thành viên của Taseco Land. Tháng 4/2026, doanh nghiệp góp 125 tỷ đồng thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Phúc An tại Bắc Ninh.

Đến tháng 9, công ty thông qua kế hoạch thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Taseco tại Hà Nội, vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó TAL dự kiến nắm 70% vốn.

Ngày 19/10, Hội đồng quản trị tiếp tục phê duyệt chủ trương góp 350 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ, để thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Bình Giang. Doanh nghiệp mới dự kiến có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.

Cùng thời điểm, Taseco Land cũng thông qua kế hoạch thành lập Công ty TNHH Đầu tư NUD Hà Nam với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do công ty mẹ sở hữu toàn bộ. Ở chiều ngược lại, hồi tháng 3, doanh nghiệp đã giải thể Công ty cổ phần Taseco Hải Phòng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Taseco Land có 19 công ty con. Việc liên tục thành lập các pháp nhân mới cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động đầu tư sang khu công nghiệp, hạ tầng và năng lượng, bên cạnh lĩnh vực bất động sản nhà ở.

Tuy nhiên, chiến lược mở rộng được triển khai trong thời điểm tình hình tài chính của Taseco Land xuất hiện một số áp lực. Báo cáo tài chính quý 3/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 908 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 199 tỷ đồng, giảm 6%.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 Taseco Land

Đáng chú ý hơn là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động này âm hơn 2.900 tỷ đồng, cao hơn mức âm hơn 2.000 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của Taseco Land đạt gần 12.600 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm và chiếm khoảng 56% tổng tài sản. Trong đó, hơn 11.700 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.

Tổng nợ phải trả tăng 74%, lên gần 15.300 tỷ đồng. Riêng dư nợ vay tài chính đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 Taseco Land

Những con số này cho thấy Taseco Land đang đồng thời triển khai nhiều dự án, tích lũy lượng hàng tồn kho lớn và mở rộng sang các lĩnh vực mới. Trong khi đó, dòng tiền kinh doanh vẫn âm và dư nợ vay tăng nhanh, đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với khả năng cân đối nguồn vốn.

Việc mở rộng sang khu công nghiệp và năng lượng có thể giúp Taseco Land đa dạng hóa hoạt động, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, khả năng huy động vốn và thời gian chuyển hóa vốn đầu tư thành dòng tiền.

Trong ngắn hạn, bài toán quan trọng hơn cả vẫn là hoàn thành các dự án đang triển khai, bàn giao sản phẩm và cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.