Những nữ nông dân thay đổi tư duy, làm chủ ruộng vườn

Giữa vườn sầu riêng xanh mướt, chị Lương Thị Thanh Thủy, ở thôn 11, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng dành nhiều thời gian chăm sóc vườn cây, theo dõi quá trình sinh trưởng để kịp thời xử lý sâu bệnh. Trên diện tích 2ha trồng cà phê xen sầu riêng, hai vợ chồng chị tự tay chăm sóc vườn cây, không thuê nhân công. Mỗi năm, vườn cho khoảng 5 tấn cà phê; riêng vụ sầu riêng năm vừa qua, gia đình thu hoạch 14 tấn từ khoảng 80 cây.

Nhớ lại những ngày đầu làm nông, chị Thủy cho biết vợ chồng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Có thời điểm, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng loại, liều lượng, thời điểm và cách thức khiến sâu bệnh vẫn phát triển, trong khi chi phí và công sức bỏ ra nhiều.

Chị Lương Thị Thanh Thủy không ngừng học hỏi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào chăm sóc vườn cây.

Từ thực tế đó, chị chủ động học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tham gia các hội thảo do doanh nghiệp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tổ chức và các buổi tập huấn của hội nông dân, hội phụ nữ. Những kiến thức tiếp thu được giúp chị từng bước thay đổi tư duy, tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và cải tạo đất.

Theo chị Thủy, làm nông nghiệp có nhiều khó khăn bởi sâu bệnh diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường, khi nắng nóng kéo dài, lúc mưa dầm. Với cây sầu riêng, công việc chăm sóc còn đòi hỏi người trồng phải theo dõi vườn vào ban đêm để phát hiện sâu bệnh hoạt động về tối; đến thời điểm ra hoa, người trồng còn phải thực hiện các công việc chăm sóc hoa phù hợp.

“Làm nông rất vất vả, có những công việc phải ra vườn cả ban đêm. Muốn gắn bó lâu dài thì phải yêu cây trồng, biết sắp xếp thời gian và không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức”, chị Thủy chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, chị cho rằng phụ nữ làm nông cần chủ động nâng cao năng lực, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và mạnh dạn đổi mới tư duy để nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Cũng chọn gắn bó với ruộng vườn, chị Hoàng Thị Mọi, ở thôn 13, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng dành nhiều tâm sức chăm sóc vườn cà phê cùng các loại cây trồng khác của gia đình. Ngoài cà phê, khu vườn còn có hồ tiêu, cây ăn trái và lúa. Với chị, làm nông nghiệp hôm nay không đơn thuần là lặp lại cách làm của cha mẹ mà cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức và thay đổi để thích ứng với yêu cầu sản xuất.

Chị Hoàng Thị Mọi áp dụng kỹ thuật chăm sóc khoa học để nâng cao năng suất vườn cà phê.

Chị đều đặn tham gia các buổi tập huấn do hội nông dân tổ chức để tìm hiểu công nghệ mới và kỹ thuật canh tác. Những kiến thức tiếp thu được, chị mang về trao đổi với chồng con để cùng bàn bạc, lựa chọn phương án phù hợp. Nhận thấy giống lúa gia đình sử dụng lâu nay không còn cho năng suất tốt, chị đề xuất chuyển sang giống mới và được cả nhà đồng thuận.

Không chỉ quan tâm đến giống cây trồng, chị còn cùng chồng lên kế hoạch đầu tư cho vườn cây, phân bón ngay từ đầu năm, tính toán các khoản chi phí để chủ động hơn trong sản xuất. Theo chị, học hỏi và mạnh dạn thay đổi là cách để người nông dân thích ứng với yêu cầu mới, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Đông, Phó chủ tịch UBND xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng, địa phương có khoảng 7.600 hộ dân với 36.000 nhân khẩu, gần 60% là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 60% người dân làm nông nghiệp. Phụ nữ không chỉ trực tiếp sản xuất mà còn giữ vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế gia đình, nâng cao giá trị nông sản.

Hiện xã có 4 hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm nông nghiệp đạt OCOP, trong đó 3 đơn vị do phụ nữ đứng đầu. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.