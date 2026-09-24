Những nữ đảng viên tiên phong làm kinh tế ở Võ Nhai

Chị Hoàng Như Hoa giới thiệu sản vật địa phương tại mô hình du lịch cộng đồng Noong Homestay.

Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động và tâm huyết với quê hương, đảng viên Hoàng Như Hoa, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Võ Nhai đã mạnh dạn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, góp phần đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản vật địa phương đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo sinh kế cho người dân.

Chị Hoa đầu tư xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại Khu du lịch Hang Phượng Hoàng. Là đảng viên, chị Hoa luôn xác định việc phát triển kinh tế phải gắn trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, trong quá trình triển khai mô hình, chị tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nhiều gia đình cải tạo không gian đón khách, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng sản phẩm đặc trưng và nâng cao chất lượng phục vụ. Chị Hoa chia sẻ: Từ một mô hình nhỏ, đến nay, Noong Homestay mỗi năm đã đón hàng trăm đoàn khách du lịch. Mô hình này đã thu hút được nhiều chị em phụ nữ cùng tham gia, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Bên cạnh mô hình du lịch cộng đồng, trên địa bàn xã Võ Nhai còn có nhiều mô hình đảng viên tiên phong trong phát triển kinh tế ở những lĩnh vực khác. Đơn cử như cơ sở làm tóc giả của đảng viên Hoàng Thị Xuân, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Võ Nhai.

Từng sợi tóc được các chị em móc, căn chỉnh cẩn thận để tạo thành những bộ tóc có độ tự nhiên, chắc chắn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chị Xuân chia sẻ: Từ một công việc thủ công, cơ sở đã từng bước hình thành hướng sản xuất ổn định, tạo thêm thu nhập cho chị em. Đối với nhiều phụ nữ ở địa phương, tìm được một công việc phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nghề móc tóc giả phần nào giải quyết được những khó khăn đó.

Xưởng móc tóc thời trang do Hoàng Thị Xuân, xã Võ Nhai xây dựng, tạo việc làm cho nhiều chị em ở địa phương.

Thông qua hai mô hình đảng viên phát triển kinh tế tại Võ Nhai cho thấy các nữ đảng viên không dừng lại ở việc tuyên truyền. Với họ, một chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân biết cách tiếp cận và biến chính sách thành cơ hội cải thiện cuộc sống. Ở nhiều thôn, bản, chính những nữ đảng viên đã vận động chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia các tổ hợp tác, mô hình sinh kế, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống mới.

Theo chị Hà Thị Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Võ Nhai, với cách làm của chị Hoa và chị Xuân cho thấy vai trò của đảng viên ở cơ sở không chỉ thể hiện trong công tác tuyên truyền, vận động mà còn ở tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và cùng người dân tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Chính từ những việc các chị làm, chính sách từng bước đi vào đời sống.

Đồng chí Lường Thu Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Võ Nhai cho biết: Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hội viên phụ nữ của xã có thêm kiến thức, tự tin tham gia các hoạt động xã hội và chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Mỗi mô hình kinh tế thành công là thêm một minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và mở ra những cơ hội mới cho người dân vùng cao.