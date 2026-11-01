Những nốt lặng giữa bản nhạc tuổi thơ

Em Đỗ Phương Trâm vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Ước mơ có mẹ

Ở tuổi lên 10, Đỗ Phương Trâm, quê ở tỉnh Ninh Bình, có vẻ chững chạc và trầm tính hơn bạn bè cùng trang lứa. Hiện Trâm đang là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Sầm Sơn. Ở Trung tâm, em sống hòa đồng, ngoan ngoãn và khá tự lập. Ngoài giờ học, Trâm thường giúp các cô quét dọn phòng, sắp xếp đồ dùng cá nhân, gấp quần áo, hướng dẫn các em nhỏ học bài. Những việc làm giản dị ấy cho thấy sự tự giác và tình cảm của cô bé dành cho những người xung quanh.

Trâm là con của một nữ phạm nhân từng chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 5, Cục C10, Bộ Công an. Khi vừa tròn 36 tuổi, do gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa để chăm sóc, nuôi dưỡng. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành mái nhà của em.

Trâm chia sẻ: “Em vào Trung tâm được 7 năm. Mẹ em cũng đã chấp hành xong án phạt tù và trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng, từ ngày em vào Trung tâm đến nay, mẹ mới đến thăm em một lần. Em rất nhớ mẹ. Em mong được gặp mẹ, được mẹ đón về quê, sum vầy bên gia đình”.

Hơi ấm yêu thương nơi mái nhà chung

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 26 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ cần bảo vệ khẩn cấp, trẻ là con của phạm nhân, trẻ nhiễm HIV và trẻ khuyết tật. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều chịu những thiệt thòi ngay từ khi còn nhỏ.

Có những em được đưa về Trung tâm khi mới lọt lòng hoặc chỉ vài tháng tuổi. Như hai bé Lê Bình An và Mai Thanh Bình, bị bỏ rơi khi gần một tháng tuổi. Ngày mới tiếp nhận, Bình An chỉ nặng gần 4 kg, cơ thể yếu ớt; còn Thanh Bình thường xuyên quấy khóc. Được các cô bế ẵm, chăm chút từng bình sữa, bữa ăn và giấc ngủ, Bình An nay đã gần 8 kg, bụ bẫm, đáng yêu, còn Thanh Bình cũng ngoan ngoãn, ăn ngủ tốt. Với những em bé ấy, tình thương được gửi gắm từ những việc giản dị nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Hai bé Lê Bình An và Mai Thanh Bình trong vòng tay các mẹ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Nếu các em nhỏ cần được chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ thì với trẻ khuyết tật nặng, công việc chăm sóc còn đòi hỏi nhiều hơn sự kiên trì, nhẫn nại. Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2013, có bố mất tích, mẹ là người khuyết tật, bản thân mắc bệnh bại não thể nhũn, được đưa vào Trung tâm khi mới 3 tuổi. Đến nay, dù đã 13 tuổi, Hiếu vẫn phải ăn cháo xay nhuyễn, mọi sinh hoạt cá nhân đều được các cô tận tình hỗ trợ.

“Mẹ” Chung Thị Mão chăm sóc hai em Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) và Lê Văn Anh (phải).

Bà Lê Thị Sâm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng dành cho các em sự chăm sóc tốt nhất, từ bảo đảm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe đến học tập và sinh hoạt hằng ngày. Trung tâm phối hợp với các nhà trường trên địa bàn để các em được đến lớp, đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm hỗ trợ những vật dụng thiết yếu, giúp Trung tâm có thêm điều kiện chăm lo cho các em được tốt hơn”.

Sự tận tụy, thương yêu của những người làm công tác bảo trợ xã hội cùng sự chung tay của cộng đồng đang góp phần mang đến cho các em hơi ấm tình thân.