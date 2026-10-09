Những nông dân Ninh Bình được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”

Mô hình kinh tế tuần hoàn của anh Đinh Văn Thuận, xã Hải Quang.

8X bỏ phố về quê làm giàu

Bỏ công việc ổn định ở thành phố trở về quê, anh Đinh Văn Thuận, xã Hải Quang, cải tạo vườn đất bạc màu, xây dựng mô hình kinh tế đa dạng với các hợp phần trồng dừa, cây ăn quả, nuôi thủy sản, nhà yến và du lịch sinh thái. Các hoạt động được tổ chức theo hướng gắn kết tuần hoàn, tận dụng nguồn lực sẵn có và tạo thêm giá trị trên cùng không gian sản xuất.

Đối với nuôi chim yến, anh nghiên cứu các giải pháp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; đầu tư sơ chế, chế biến và sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mô hình đạt doanh thu khoảng 9 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập từ 9-12 triệu đồng/người/tháng.

Điều đáng chú ý ở mô hình của anh Thuận là công nghệ được đưa vào những công việc cụ thể của sản xuất, phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cách làm ấy giúp những tiềm năng lợi thế sẵn có của quê hương được khai thác hiệu quả hơn, gia tăng giá trị trên cùng diện tích sản xuất.

Dùng công nghệ giúp rau sạch nhanh tiếp cận thị trường

Ông Tống Viết Vinh, phường Yên Thắng lựa chọn phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau, củ, quả theo hướng an toàn. Gia đình ông có 5ha sản xuất tập trung; trong đó 1ha được đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cây trồng. Quy trình sản xuất được chuẩn hóa, sản phẩm được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Năm 2025, mô hình đạt doanh thu hơn 8 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên ổn định cho 8-10 lao động với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Điều đáng nói ở mô hình của ông Vinh là cách nhìn về giá trị nông sản đã có sự thay đổi. Đất đai, giống cây và kỹ thuật canh tác tạo nên sản phẩm; chất lượng, an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc và niềm tin của người tiêu dùng tạo nên sức cạnh tranh.

Trên nền tảng sản xuất hiện có, ông tiếp tục đầu tư kho lạnh, khu đóng gói và không gian giới thiệu sản phẩm để khách hàng có trải nghiệm thực tế về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của người sản xuất khi đến mua hàng, tham quan các công đoạn sản xuất. Giá trị nông sản được tính toán gia tăng ngay từ khâu sản xuất, gắn với nhu cầu thị trường.

Ông Tống Viết Vinh, phường Yên Thắng phát triển mô hình trồng rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Từ cây cói, bèo lục bình tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Với ông Phạm Đăng Khuyến, xã Khánh Nhạc, cơ hội phát triển lại được tìm thấy trong những nguyên liệu quen thuộc của làng quê. Xuất thân ở nông thôn, ông hiểu rõ những khoảng thời gian nông nhàn và nhu cầu có thêm việc làm của người dân quê.

Từ cây cói, lục bình và nghề đan lát, ông phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, tổ chức sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu. Năm 2001, ông đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất trên diện tích 11.000m2. Hiện cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho gần 140 lao động tập trung tại xưởng và khoảng 5.000 lao động gia công theo mùa vụ tại nhà. Năm 2025, cơ sở đạt doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận 1,8 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,1 tỷ đồng. Giá trị của mô hình còn nằm ở khả năng biến một nghề vốn gắn với lao động lúc nông nhàn thành sinh kế của nhiều gia đình.

Ông Khuyến phối hợp tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm. Nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương được đưa vào chuỗi sản xuất hàng hóa, còn người lao động có thêm nghề, thêm việc và thu nhập.

Giữ nghề mộc truyền thống, làm giàu trên quê hương

Cựu chiến binh Trương Minh Ngọc, xã Nhân Hà, là gương mặt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thứ tư của Ninh Bình được vinh danh dịp này. Gắn bó với nghề mộc truyền thống của gia đình, ông từng bước đổi mới công nghệ, tổ chức lại sản xuất, mở rộng thị trường, xây dựng cơ sở đồ gỗ có doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng và tạo việc làm cho một số lao động địa phương.

Câu chuyện của ông Ngọc cho thấy đổi mới không nhất thiết phải có ngành nghề mới. Phát huy giá trị nghề truyền thống kết hợp tri thức, công nghệ và cách tổ chức sản xuất mới có thể mở ra hướng phát triển mới mạnh mẽ. Đây cũng là cách người nông dân giữ lại nghề của quê hương, đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế từ nghề đã gắn bó với gia đình qua nhiều năm.

Đó là 4 gương mặt sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu được suy tôn năm nay trong lực lượng gần 530 nghìn hội viên nông dân toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Vấn đề đặt ra là có giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng hội viên, giúp nông dân có thêm kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của sản xuất hàng hóa.

Cùng với sự chủ động của mỗi người, các cấp Hội Nông dân từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đồng hành với hội viên trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bốn mươi năm Đổi mới đã mở ra không gian rộng lớn để người nông dân khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Bằng sự năng động, chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, người nông dân Ninh Bình đang từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm và sinh kế cho cộng đồng.

Mục tiêu, nhiệm vụ của chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu người nông dân tiếp tục đổi mới mình bằng việc nâng cao tri thức, làm chủ công nghệ, nắm bắt thị trường, tổ chức sản xuất hiệu quả và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đó cũng là nền tảng để hình thành lớp nông dân Ninh Bình mới - có tri thức, có năng lực làm chủ sản xuất, có khát vọng vươn lên và biết biến lợi thế quê hương thành lợi ích kinh tế, tạo nên những giá trị bền vững.