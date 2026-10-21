Những nơi mất cân bằng giới tính lớn nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu năm 2025 từ Cổng dữ liệu của Ban Dân số Liên hiệp quốc (UN), đồ họa thông tin dưới đây cho thấy tỷ số giới tính tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ nam/nữ, được tính bằng số nam giới trên 100 nữ giới. Tỷ số trên 100 cho thấy nam giới đông hơn nữ giới, còn dưới 100 là nữ giới đông hơn.

Số liệu cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Nữ giới chiếm đa số tại phần lớn các nước châu Âu và Mỹ Latin, trong khi nam giới đông hơn ở một số nước châu Á và Trung Đông.

Khoảng cách giữa hai đầu bảng xếp hạng rất lớn. Qatar có tỷ số giới tính cao nhất thế giới, với 245,9 nam giới trên 100 nữ giới, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 176 và Oman với 166.

Ở chiều ngược lại, Hồng Kông chỉ có 81,8 nam giới trên 100 nữ giới, tiếp đến là Guadeloupe với 82,4 và Martinique với 82,9. Guadeloupe và Martinique đều là vùng hải ngoại của Pháp tại Caribbean.

Tại Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ, phụ nữ vốn sống thọ hơn nam giới. Tỷ lệ tử vong cao ở nam giới càng làm gia tăng chênh lệch này. Bệnh tim mạch, các ca tử vong liên quan đến rượu bia và những biến động dân số lớn trong lịch sử đều góp phần dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính tại khu vực.

Trung tâm Nghiên cứu Pew cũng chỉ ra rằng Chiến tranh thế giới thứ hai cùng sự khác biệt về tỷ lệ sống sót giữa nam và nữ đã để lại hệ quả lâu dài đối với cơ cấu dân số tại khu vực này.

Tình trạng mất cân bằng thể hiện rõ nhất ở nhóm cao tuổi, khi số phụ nữ vượt xa nam giới. Tại Latvia, Lithuania và Nga, tuổi thọ nam giới thấp hơn nữ giới trong nhiều thập kỷ khiến các nước này nằm trong nhóm có cơ cấu dân số nghiêng về nữ giới nhiều nhất thế giới.

Trong khi đó, các nước Vùng Vịnh có xu hướng hoàn toàn ngược lại. Dân số Qatar, UAE, Kuwait và Saudi Arabia nghiêng hẳn về nam giới do tiếp nhận lượng lớn lao động nhập cư, chủ yếu là nam giới, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Nhiều lao động đến từ các nước Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nepal, thường không mang theo gia đình. Điều này khiến số nam giới trong độ tuổi lao động tại các nước Vùng Vịnh tăng cao bất thường, đẩy tỷ số giới tính vượt xa mức tự nhiên khi sinh.

Tại một số nơi khác ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc, dân số cũng nghiêng về nam giới nhưng xuất phát từ những nguyên nhân khác, trong đó có tâm lý chuộng con trai tồn tại lâu đời và việc lựa chọn giới tính thai nhi. Khác với các nước Vùng Vịnh, tình trạng mất cân bằng tại đây chủ yếu bắt nguồn từ những yếu tố nhân khẩu học và văn hóa kéo dài, thay vì dòng người di cư lao động.