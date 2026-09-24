Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề 2: Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết

số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Kế hoạch số 08-KH/TW và Kế hoạch số 132-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

Phần thứ nhất: NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM, CỐT LÕI CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW, KẾ HOẠCH SỐ 08-KH/TW

1. Phương châm hành động đối với công tác tư tưởng

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường để thống nhất nhận thức, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn, bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt công tác tư tưởng: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”.Gồm 4 thành tố: Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

2. Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định 4 quan điểm chỉ đạo

Một là, kiên trì, bảo vệ và phát huy “4 kiên định”: (1) Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; (3) Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; (4) Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đồng thời, lấy việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, xuyên suốt của công tác tư tưởng.

Hai là, công tác tư tưởng là nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng; là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Bốn là, công tác tư tưởng phải lấy con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất.

3. Mục tiêu công tác tư tưởng hướng tới phải đạt được

Mục tiêu tổng quát: 3 nội dung trọng tâm

- Công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội được bảo vệ vững chắc, vận dụng và phát triển sáng tạo.

- Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin của Nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc; lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trở thành sức mạnh nội sinh để thực hiện thành công mô hình phát triển mới của đất nước.

- Mục tiêu cụ thể:

Nghị quyết lượng hóa mục tiêu đến năm 2030 với 5 nhóm mục tiêu gồm: (1) Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, hiệu quả; (2) Nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc; (3) Niềm tin của Nhân dân được củng cố, đồng thuận xã hội được tạo lập thực chất; (4) Công tác tư tưởng tiến hành đồng bộ, hiệu quả trên cả không gian thực và không gian số; (5) Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có đủ phẩm chất, năng lực; hệ thống dữ liệu, công nghệ và hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại, trong đó có các chỉ tiêu chi tiết và yêu cầu đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn: công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có 3 nhóm đột phá; Kế hoạch số 08-KH/TW xác định 40 nhiệm vụ cụ thể giao cho 14 cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tất cả những nhóm nhiệm vụ, giải pháp này đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện (nội dung này nêu cụ thể phần sau).

Phần thứ hai: NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SỐ 132-KH/TU, NGÀY 21/9/2026 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW

Về đặc điểm tình hình của tỉnh và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh:

Trong những năm qua, Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác tư tưởng. Với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, diện tích rộng, dân số ít; Nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước những đặc điểm đó đem lại cả những thuận lợi và khó khăn cho công tác tư tưởng, trong đó khó khăn, thách thức là chủ yếu.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW là văn kiện chỉ đạo, định hướng quan trọng để Lai Châu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đang đặt ra đối với công tác tư tưởng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 21/9/2026 thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó xác định mục tiêu chung; 9 nhóm mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt 100% đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 43 nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ cơ quan chịu trách nhiệm, lộ trình, thời gian, kết quả.

Các nhiệm vụ, giải pháp được xác định đồng bộ, thống nhất với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và nghị quyết trụ cột của Trung ương; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các nội dung về mục tiêu chung; tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn các đại biểu nghiên cứu trong tài liệu, Tôi cùng các đồng chí đi sâu làm rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng thời gian tới:

1. Về mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Kế hoạch số 132-KH/TU đã xác định 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt 100%, cụ thể là:

(1) 100% cấp ủy, tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm.

(2) 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

(3) 100% cấp ủy, tổ chức đảng duy trì sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm về học tập thực hành theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc, điểm nghẽn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ưu tiên các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; kết quả được kiểm chứng bằng sản phẩm, việc làm cụ thể.

(4) 100% các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có ít nhất 1 kênh truyền thông số chính thống tuyên truyền lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và các gương điển hình tiên tiến.

(5) 100% chủ trương, nghị quyết, đề án khi triển khai xây dựng được định hướng nhận thức thống nhất, kịp thời trong toàn Đảng bộ tỉnh, có phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại ngay từ khi xây dựng chính sách.

(6) Hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; 100% ý kiến, kiến nghị chính đáng được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

(7) 100% cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm chế độ nắm và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội định kỳ và đột xuất, các vấn đề phức tạp phát sinh được phát hiện, định hướng, xử lý kịp thời từ cơ sở, không để kéo dài, vượt cấp, tích tụ thành vấn đề phức tạp, điểm nóng.

(8) 100% các xã, phường có lực lượng làm công tác tư tưởng, hoạt động thường xuyên tại các thôn, bản, tổ dân phố; 100% các xã, phường kết nối hệ thống thông tin nguồn, người dân được tiếp cận thông tin chính thống hai chiều.

(9) 100% cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng.

2. Về 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch số 132-KH/TU

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội (đột phá).

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tư tưởng. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng; đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội” thông qua việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải thích, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội, làm rõ những vấn đề xã hội quan tâm; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận thông tin đầy đủ, hiểu đúng bản chất vấn đề, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và chuyển hóa nhận thức thành hành động.

Gắn công tác tư tưởng với toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; đổi mới phương thức nắm, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kết hợp điều tra xã hội học, nắm tình hình trực tiếp từ cơ sở với phân tích dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng lại ở báo cáo.

Đối với nội dung này, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị coi trọng tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, thực hiện điều tra dư luận xã hội, trước, trong và sau khi triển khai chủ trương, chính sách lớn có tác động về tư tưởng và có phương án tuyên truyền, giải thích, để Nhân dân hiểu, đồng thuận.

2.2. Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số (đột phá).

Mỗi xã, phường phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách; duy trì sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư; công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ.

Duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; công khai kết quả tiếp thu, xử lý các ý kiến, kiến nghị. Việc này cần phải được triển khai nghiêm túc, thời gian qua một số địa phương triển khai hình thức dẫn đến những bức xúc trong Nhân dân với một số vụ, việc chưa được giải quyết cụ thể (trong Kế hoạch số 09 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 07 có yêu cầu đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và các xã, phường thực hiện đối thoại công khai định kỳ 6 tháng/lần với Nhân dân về kết quả thực hiện cam kết nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ và tiến độ giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn).

Chủ động nắm, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay tại nơi phát sinh theo quy trình nắm tình hình, đối thoại, giải thích, xử lý theo thẩm quyền, thông báo kết quả. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm tất cả những diễn biến tình hình tư tưởng ở cơ sở phải được phát hiện, giải quyết đúng quy trình, quy định; kiên quyết không để nảy sinh điểm nóng ở cơ sở.

Triển khai hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống thông tin nguồn liên thông từ trung ương tới xã, phường; hiện đại hóa truyền thanh cấp xã và các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở. Đưa thông tin đến với người dân kịp thời, đầy đủ, hai chiều; bảo đảm nguyên tắc thống nhất trong đầu mối cung cấp và nội dung thông tin (Một vụ việc - một đầu mối phát ngôn - một thông điệp thống nhất trên cả không gian thực và không gian số).

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số” và mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”; trang bị tốt kỹ năng cho người dân khi sử dụng mạng xã hội, nhận diện tin giả, sử dụng thông tin an toàn trong môi trường số....

Hiện nay, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng và duy trì hiệu quả gần 700 kênh truyền thông, hình thành hệ thống truyền thông thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, tạo mạng lưới lan tỏa thông tin tích cực rộng khắp, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh; cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã đăng, phát hàng chục nghìn tin, bài, phóng sự trên các loại hình báo chí và nền tảng mạng xã hội có nội dung về Lai Châu; trong đó, thông tin tích cực là dòng tin chủ đạo. Kết quả này cần tiếp tục phát huy.

2.3. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận

Yêu cầu đối với nội dung này bảo đảm đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, hiệu quả.

2.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng.

Thay đổi nội dung, hình thức, cách thức, phương pháp tuyên truyền, chuyển từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện; bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết; chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó. Mỗi nghị quyết phải có tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, chỉ rõ điểm mới và việc cần làm ngay.

Hằng năm, ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm; truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa; cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm chính về truyền thông chính sách do mình đề xuất.

Thực trạng truyền thông chính sách thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, không ít các chủ trương, chính sách không được tham vấn, truyền thông dẫn đến người dân hiểu không đầy đủ, việc tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc. Đề nghị cấp ủy quan tâm sâu sát hơn đến nội dung này, truyền thông đầy đủ để người dân đồng thuận, thống nhất triển khai thực hiện.

2.5. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kế hoạch số 328-KH/TU, ngày 03/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 89-KL/TW) để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có sức đề kháng trước những luận điệu sai trái, thù địch.

Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng dựng lực lượng Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, hành động sai trái, thù địch cả trên thực địa và không gian mạng. Hoàn thành và vận hành đồng bộ, hiệu quả thế trận lòng dân vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2.6. Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số.

Xây dựng hệ sinh thái truyền thông đồng bộ, liên thông trên cả không gian thực và không gian số, lấy nội dung chính thống, tích cực, nhân văn làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ với con người; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong lan toả thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đưa văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao sức đề kháng của Nhân dân trước thông tin xấu độc.

Chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực, bảo đảm cái đúng, cái tốt, cái đẹp được lan tỏa rộng rãi, trở thành dòng thông tin chủ lưu trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.

2.7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về đường lối đổi mới, thành quả lý luận của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh. Triển khai hệ sinh thái truyền thông đối ngoại đa nền tảng, đa ngôn ngữ tại địa bàn trọng điểm.

Phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh thuộc các nước láng giềng; chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm trong công tác tư tưởng phục vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

2.8. Bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá (đột phá).

Cấp ủy các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn, bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng nhất là ở xã, phường; đổi mới tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời, có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, người làm công nghệ tham gia công tác tư tưởng.

Đưa nội dung thực hiện công tác tư tưởng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; giám sát kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, công tác và trên không gian mạng; kịp thời xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm hoặc để tồn đọng kéo dài do thiếu trách nhiệm.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng, thiết chế thông tin cơ sở; triển khai nền tảng số công tác tư tưởng dùng chung, hệ thống giải pháp kỹ thuật tổng thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, liên thông từ Trung ương tới cấp xã, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Triển khai và áp dụng thống nhất hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng; sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ bố trí nguồn lực và xem xét trách nhiệm người đứng đầu…

Toàn tỉnh hiện có 85 báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 248 báo cáo viên cấp xã và tương đương; trên 2.100 tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội. Đội ngũ này đóng góp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kịp thời nắm, phản ánh mong muốn, kiến nghị Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, đội ngũ này vẫn chưa đủ về cả số lượng và chất lượng, cần được kiện toàn, bổ sung trong thời gian tới.

3. Về phân công tổ chức thực hiện

Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.