Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chăm sóc sức khỏe trẻ em đòi hỏi tầm nhìn lâu dài và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành. Mỗi tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị hôm nay đều có thể mở ra cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ em trong tương lai.