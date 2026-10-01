Những nội dung lớn được đề xuất trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 1/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, tại Phiên họp thứ 7, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Media Quốc hội

Đổi mới quy hoạch, hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai

Trình bày Báo cáo tóm tắt dự án Luật, Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp cho biết, dù Luật Đất đai năm 2024 có nhiều đổi mới, quá trình thực thi vẫn phát sinh vướng mắc. Việc sửa đổi nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu tăng trưởng "hai con số".

Dự thảo được thiết kế theo tư duy lập pháp mới, gồm 9 chương, 115 điều, giảm đáng kể so với Luật Đất đai năm 2024. Các quy định liên quan trực tiếp đến quyền của người sử dụng đất được giữ trong luật; những nội dung chi tiết về trình tự, thủ tục dự kiến giao Chính phủ quy định.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo tập trung vào 7 nhóm chính sách, gồm đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; tài chính đất đai, giá đất; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, còn hai nội dung có nhiều ý kiến khác nhau và được đề xuất hai phương án. Đối với phân cấp, phân quyền, một phương án quy định cụ thể trong luật thẩm quyền của từng cấp; phương án còn lại giao Chính phủ quy định.

Với yêu cầu công chứng, chứng thực khi thực hiện quyền của người sử dụng đất, dự thảo cũng đưa ra phương án quy định trực tiếp trong luật hoặc giao Chính phủ quy định loại hợp đồng phải công chứng, chứng thực.

Làm rõ tiêu chí đối với dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng khi thu hồi đất

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật và đánh giá hồ sơ dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật thuế; hoàn thiện quy định xác định giá đất hợp đồng BT đồng bộ với pháp luật về PPP.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban kiến nghị đổi mới mạnh mẽ việc phân loại đất, chỉ phân loại những không gian đất thực sự cần thiết quản lý theo mục tiêu. Về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, cần làm rõ tiêu chí đối với dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Liên quan tài chính đất đai, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ nguyên tắc ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và tỷ lệ thu tiền sử dụng đất; đồng thời đánh giá tác động đối với quản lý đất trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; phân loại đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cơ chế tài chính và xác định giá đất.

Các nội dung về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu; sử dụng đất sau cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được các đại biểu quan tâm.