Những nội dung cốt lõi Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch đô thị sông Hồng

Sông Hồng đoạn qua phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Với quy mô khoảng 11.419 ha thuộc địa giới 16 phường, xã, đồ án xác định sông Hồng là trục không gian xanh trung tâm, trục văn hóa - đổi mới sáng tạo, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Tinh thần hài hòa và bền vững của quy hoạch được thể hiện rõ ở hai trụ cột: tổ chức không gian đô thị theo cấu trúc phân lớp, tuyến tính và giải pháp linh hoạt đối với khu dân cư ngoài đê gắn với yêu cầu an toàn thoát lũ tuyệt đối. Nguyên tắc tổ chức không gian được xác định theo cấu trúc phân lớp, thấp dần về phía bờ sông. Lớp sát mặt nước dành cho khu vực ngập nước; tiếp đến là khu bán ngập với công viên, cây xanh, quảng trường; khu vực ít ngập bố trí dịch vụ du lịch và các công trình thấp tầng có thể tháo lắp; lớp sát đê phát triển các khu chức năng hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Nhằm phát huy tối đa giá trị cảnh quan sông nước, bảo đảm không gian thoát lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu, cấu trúc đô thị được tổ chức theo dạng tuyến tính, với trục giao thông dọc xuyên suốt; mạng lưới giao thông đan xen theo dạng xương cá. Các cầu kết nối hai bên bờ sông là trục chính, liên kết với các khu trung tâm và khu chức năng hai bên sông. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhận định, đây không chỉ là một dự án đô thị, mà còn mang ý nghĩa đối với dòng sông mẹ, với lịch sử phát triển của dân tộc.

Toàn tuyến được chia thành ba đoạn với tính chất không gian và chức năng khác nhau. Đoạn D1 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long) định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, không gian làng xóm, thể dục thể thao, trung tâm nghiên cứu - trải nghiệm và các khu đô thị mới mật độ xây dựng thấp. Công trình cao tầng chỉ bố trí tại khu vực Chu Phan - Tráng Việt và chung quanh cầu Thượng Cát, gắn với các đầu mối giao thông như cảng Thượng Cát, depot đường sắt. Đoạn D2 (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) được định hướng thành khu vực hỗn hợp, đa chức năng, tập trung các trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch, đổi mới sáng tạo và công viên văn hóa, nghệ thuật. Tại bờ hữu sông Hồng, không gian “phòng khách đô thị” được tổ chức với hệ thống công viên đô thị lớn, kết hợp tái thiết các khu dân cư hiện hữu. Bờ tả phát triển các khu chức năng đô thị hiện đại với hệ thống công trình công cộng và nhà ở đa dạng. Khu vực này dự kiến bố trí tháp điểm nhấn gắn với trục Hồ Tây - Cổ Loa. Đoạn D3 (từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở) định hướng phát triển hệ thống công viên đô thị, công viên chuyên đề nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các hoạt động trải nghiệm, phát triển chức năng đô thị gắn với hệ thống cảng hàng hóa, cảng hành khách và bến thủy nội địa phục vụ du lịch.

Quy mô dân số dự báo từ 800.000 đến 1.200.000 người. Quy mô cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện an toàn thoát lũ, đê điều được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Đối với khu vực ven sông Hồng, nơi có nhiều khu dân cư hình thành lâu đời, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa và thiết chế cộng đồng, nguyên tắc quy hoạch là phân loại theo điều kiện thực tế, không áp dụng một phương án chung cho toàn bộ khu vực ngoài đê. Đối với những làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị, quy hoạch ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển.

Các khu vực được chia thành ba nhóm chính: Khu vực được giữ lại để cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; khu vực phải di dời một phần do yêu cầu phòng chống lũ hoặc bảo đảm hạ tầng thiết yếu như phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường; khu vực tái thiết đô thị. Việc phân loại căn cứ vào mức độ bảo đảm an toàn phòng chống và thoát lũ; phạm vi ảnh hưởng của trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông và công trình hạ tầng; khả năng duy trì cấu trúc làng sau khi mở đường; giá trị di tích, kiến trúc, lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống; chất lượng hạ tầng hiện hữu cũng như vị trí trong cấu trúc phát triển đô thị mới.

Các khu vực thuộc diện di dời để tái thiết bao gồm: Khu vực không bảo đảm an toàn thoát lũ và khu vực nằm trong phạm vi mở đường giao thông, bao gồm trục đại lộ cảnh quan, các nút giao thông và công trình hạ tầng; khu vực được xác định là không gian trung tâm, động lực phát triển của toàn bộ trục không gian cảnh quan sông Hồng, bao gồm toàn bộ khu vực trong Vành đai II (đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy) và một số khu dân cư khác được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch; khu vực thuộc phạm vi thực hiện các dự án phục vụ tái định cư, gồm các khu đô thị định cư, khu đô thị đa mục tiêu tại các phường Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề và xã Bát Tràng.

Trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung triển khai các dự án thành phần gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên bãi sông phường Hồng Hà; khu vực “phòng khách đô thị”; khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đánh giá cao việc Hà Nội chuẩn bị quỹ đất khoảng 265 ha để xây dựng các khu tái định cư, khu đô thị đa chức năng. Việc chuẩn bị một quỹ đất lớn cho thấy yêu cầu về chỗ ở và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đang được đặt ra ngay trong quá trình chuẩn bị quy hoạch, thay vì chỉ giải quyết sau khi triển khai.