Ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Slide Những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được quán triệt tại hội nghị.

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