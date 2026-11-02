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Những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (ngày 16/10/2026), đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày, quán triệt những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Báo Lai Châu
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Ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua  tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong  sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong  kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của  Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và  đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước  trong kỷ nguyên mới.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Slide Những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được quán triệt tại hội nghị.

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Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/nhung-noi-dung-cot-loi-cua-ba-nghi-quyet-ve-xay-dung-dang-duoc-thong-qua-tai-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-997747