Những nội dung cơ bản dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau hơn 5 năm triển khai Thông tư số 96/2020/TT-BTC, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi về quy mô, phương thức vận hành và yêu cầu quản lý. Việc triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP), hệ thống công bố thông tin một đầu mối, yêu cầu tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh và thúc đẩy công bố thông tin về phát triển bền vững đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng, nội dung, phương thức, thời hạn và trách nhiệm công bố thông tin.

Bên cạnh đó, dự thảo được xây dựng để cập nhật, cụ thể hóa các quy định mới của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đồng thời triển khai các định hướng tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 về nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường tính minh bạch và từng bước tiếp cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Đề xuất mở rộng đối tượng và hoàn thiện lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh

Dự thảo Thông tư gồm 10 Chương, 47 Điều và 22 Phụ lục, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, bổ sung đối tượng công bố thông tin phục vụ vận hành cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm. Dự thảo bổ sung Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSC) và các tổ chức trung gian tham gia hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP vào phạm vi đối tượng công bố thông tin. Nội dung công bố tập trung vào các thông tin về tình trạng hoạt động, sự cố công nghệ thông tin, khả năng thanh toán và các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động bù trừ, thanh toán trên thị trường.

Thứ hai, mở rộng đối tượng và hoàn thiện lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh. Dự thảo mở rộng nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh đối với một số đối tượng ngoài phạm vi quy định hiện hành và quy định lộ trình thực hiện, theo đó chậm nhất từ ngày 01/01/2028, các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có khác biệt giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng và tổ chức có trách nhiệm kịp thời đính chính, công bố lại thông tin.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Thứ ba, hoàn thiện quy định về công bố thông tin phát triển bền vững. Dự thảo bổ sung quy định và Phụ lục riêng về công bố thông tin phát triển bền vững, bao gồm các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế. Trường hợp công ty chưa công bố một hoặc một số chỉ tiêu thì phải nêu lý do, nguyên nhân và kế hoạch, lộ trình triển khai trong kỳ báo cáo tiếp theo, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải báo cáo theo pháp luật chuyên ngành.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng. Dự thảo điều chỉnh thời hạn công bố Báo cáo thường niên theo hướng quy định thời hạn cuối là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; sửa thời hạn công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty thành 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự thảo yêu cầu công bố đầy đủ tài liệu thay vì chỉ công bố đường dẫn và bổ sung quy định về thời hạn cập nhật khi tài liệu có thay đổi cũng như công bố thông tin về kiến nghị của cổ đông.

Bên cạnh đó, dự thảo rà soát, bổ sung các trường hợp công bố thông tin bất thường; quy định về hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng và thời hạn công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành, công ty chứng khoán

Thứ năm, sửa đổi bổ sung quy định về công bố thông tin của tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đại chúng.

Dự thảo bổ sung, hoàn thiện nghĩa vụ công bố thông tin về sử dụng vốn huy động từ chào bán trái phiếu và giải trình một số biến động về kết quả kinh doanh; bổ sung các trường hợp công ty chứng khoán phải công bố thông tin, trong đó có trách nhiệm liên quan đến hoạt động bán giải chấp chứng khoán. Đối với công ty quản lý quỹ, dự thảo bổ sung nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trong một số trường hợp quản lý tài sản ủy thác và khách hàng chỉ định đầu tư; đồng thời tăng cường công bố thông tin về người nội bộ và người có liên quan của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về công bố thông tin của người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn

Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung quy định về công bố thông tin của người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn và các đối tượng khác. Dự thảo điều chỉnh ngưỡng và phương thức công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan theo hướng bỏ ngưỡng giao dịch theo ngày, đồng thời điều chỉnh ngưỡng tính theo tháng; bổ sung một số trường hợp giao dịch không chủ động được miễn nghĩa vụ công bố thông tin dự kiến giao dịch.

Đối với cổ đông lớn, dự thảo cho phép gộp các giao dịch liên tục làm thay đổi sở hữu qua các ngưỡng 1% trong 05 ngày làm việc vào một bản công bố thông tin; đồng thời quy định tất cả nhà đầu tư có giao dịch trong ngày thuộc nhóm phải công bố thông tin khi tổng giao dịch của nhóm làm thay đổi sở hữu qua các ngưỡng công bố thông tin.

Đối với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm thống nhất với cơ chế vận hành của hệ thống CCP, Hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) và pháp luật hiện hành.