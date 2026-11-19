Hơi ấm từ những nồi cháo nghĩa tình

Buổi sáng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực số 3 tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Đa khoa Trường Đức, hành lang bệnh viện thêm ấm áp khi thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THCS Nghĩa Lộ xuất hiện. Những suất cháo nóng hổi, được chuẩn bị từ sáng sớm được trao tận tay người bệnh cùng lời hỏi thăm, chúc sức khỏe.

Mỗi bát cháo trao đi là một bài học về lòng nhân ái với học sinh Trường THCS Nghĩa Lộ.

Nhận suất cháo từ tay các học sinh, bà Lò Thị Thắm, thôn Hát Lừu, xã Hạnh Phúc, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực số 3 tỉnh Lào Cai, xúc động chia sẻ: “Những ngày nằm viện, sức khỏe không tốt lại phải lo nhiều khoản chi phí, được thầy cô và các cháu đến thăm hỏi, trao bát cháo nóng thế này, tôi thấy vui và ấm áp lắm. Mong các cháu luôn mạnh khỏe, học giỏi và giữ mãi tấm lòng nhân ái”.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Nghĩa Lộ chuẩn bị những suất cháo cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Đa khoa Trường Đức.

Với người bệnh, bát cháo không chỉ giúp vơi đi phần nào nỗi lo về bữa ăn, mà còn là nguồn động viên tinh thần giữa những ngày điều trị mệt mỏi.

Để duy trì hoạt động này, mỗi tháng nhà trường dành khoảng 1,5 triệu đồng chuẩn bị nguyên liệu, nấu và trao cháo cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí do cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tự nguyện đóng góp, mỗi em từ 10.000 đồng trở lên, tùy điều kiện. Nhà trường không đặt nặng mức đóng góp mà chú trọng khơi dậy tinh thần sẻ chia, để học sinh hiểu rằng lòng nhân ái có thể bắt đầu từ những điều bình dị.

Chương trình "Nồi cháo yêu thương" được tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần từ những đóng góp của thầy cô, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Bài học nhân ái ngoài trang sách

Ở Trường THCS Nghĩa Lộ, những nồi cháo nghĩa tình không chỉ giúp đỡ người bệnh, mà còn là cách giáo dục học sinh bằng trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ nghe giảng về lòng nhân ái trong giờ đạo đức, các em trực tiếp tham gia vào từng công đoạn: đóng góp kinh phí, chuẩn bị nguyên liệu, vận chuyển và trao tận tay từng suất cháo cho người bệnh.

Thầy giáo Đoàn Kim Chung - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Lộ cho biết: "Nhà trường coi những buổi phát cháo tình nguyện là bài học ngoại khóa đặc biệt ngoài trang sách. Qua đó, nhà trường mong muốn gieo vào lòng học sinh ý thức quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của bệnh nhân, bài học về tình yêu thương sẽ trở nên gần gũi và sâu sắc hơn".

Mỗi suất cháo trao đi là một bài học giúp học sinh biết quan tâm, sẻ chia với mọi người.

Khi các em trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của các bệnh nhân, hiểu được những khó khăn mà họ đang trải qua, bài học về tình yêu thương sẽ trở nên gần gũi và sâu sắc hơn. Đó cũng là một trong những giá trị mà nhà trường hướng tới trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh.

Em Nguyễn Ngọc Như, học sinh lớp 9A, chia sẻ: “Ban đầu, em nghĩ mình chỉ tham gia một hoạt động tình nguyện bình thường nhưng khi trực tiếp trao bát cháo và nghe những lời cảm ơn của các bác bệnh nhân, em mới hiểu rằng một việc làm nhỏ cũng có thể đem lại niềm vui cho người khác”.

Em Nguyễn Ánh Nhung, học sinh lớp 9B, cho biết: “Khi tận mắt chứng kiến các bệnh nhân phải vất vả điều trị, em càng trân trọng sức khỏe và cuộc sống hiện tại. Em thấy mình cần biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Em mong nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động này hằng tháng để chúng em có thêm cơ hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Với người bệnh, bát cháo nóng vừa đỡ lo bữa ăn, vừa tiếp thêm tinh thần trong những ngày điều trị.

Những lời chia sẻ ấy cho thấy các em không chỉ là người trao tặng mà còn nhận lại nhiều bài học quý giá: biết ơn cuộc sống, có lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh khó khăn và hiểu rằng trách nhiệm với cộng đồng bắt đầu từ hành động nhỏ mỗi ngày.

Sự tham gia của phụ huynh cũng tạo sợi dây gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Khi cha mẹ cùng con đóng góp, chuẩn bị và trao cháo, tinh thần sẻ chia được lan tỏa từ trường học về mỗi gia đình.

Để yêu thương còn mãi

Buổi phát cháo kết thúc, thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THCS Nghĩa Lộ thu dọn đồ đạc, trở về trường. Nhưng dư vị buổi sáng ấy vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, từ nụ cười của bệnh nhân khi nhận bát cháo nóng đến ánh mắt bồi hồi của những cô cậu học trò lần đầu cảm nhận niềm vui sẻ chia.

“Nồi cháo yêu thương” của thầy và trò Trường THCS Nghĩa Lộ gieo hạt mầm tử tế trong mỗi học sinh.

Một suất ăn không thể làm vơi hết nỗi nhọc nhằn của người bệnh, nhưng sự quan tâm chân thành đôi khi là liều thuốc tinh thần quý giá. Với học sinh, mỗi lần trao đi một bát cháo cũng là một lần hiểu thêm rằng cuộc sống không chỉ có những điều mình nhận được mà còn cần những điều mình biết trao đi.

Tháng này qua tháng khác, những nồi cháo ở Trường THCS Nghĩa Lộ vẫn đỏ lửa. Hơi ấm từ bát cháo có thể tan đi, nhưng bài học về lòng nhân ái sẽ còn ở lại, lớn lên trong tâm hồn mỗi học trò. Đó cũng là cách nhà trường gieo những hạt mầm tử tế, để mai này, khi rời mái trường, các em vẫn biết sống bằng một tấm lòng.