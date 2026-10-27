Những niềm kỳ vọng vàng

Vận động viên Phạm Thị Huệ được kỳ vọng tỏa sáng ở môn đua thuyền rowing khi vừa giành Huy chương Đồng tại ASIAD 20. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Năm 2026 đánh dấu 18 năm gắn bó với sự nghiệp đua thuyền, đồng thời là lần thứ 5 Phạm Thị Huệ tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

“Mỗi kỳ đại hội đều mang đến cho tôi cảm giác hứng thú và khát khao chinh phục. Chạm tay vào vinh quang không dễ, nên tôi luôn giữ cho mình sự nghiêm túc và quyết tâm cao nhất”, chị Huệ chia sẻ.

Tay chèo 36 tuổi đến đại hội lần này với nhiều kỳ vọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, chị thi đấu ấn tượng ở sân chơi trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng.

Cụ thể, tại Giải đua thuyền Rowing các tay chèo xuất sắc quốc gia, Phạm Thị Huệ mang về 2 Huy chương Vàng ở nội dung thuyền đơn nữ 2 mái chèo và thuyền đôi nữ một mái chèo. Đến Cúp Rowing châu Á, chị tiếp tục tỏa sáng với 2 Huy chương Vàng ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền 4 nữ 2 mái chèo.

Phong độ cao tiếp tục được tay chèo này thể hiện ở ASIAD 20, cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia xếp thứ ba chung cuộc.

“Tại đại hội sắp tới, tôi thi đấu các nội dung thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn dành cho nữ. Hy vọng tôi có màn thể hiện tốt để giành Huy chương Vàng ở sân chơi quan trọng này”, chị Huệ nói.

Vận động viên Nguyễn Giang Sơn được kỳ vọng tỏa sáng ở môn võ cổ truyền sau khi giành Huy chương Vàng tại sân chơi thế giới. Ảnh: NVCC

Thi đấu nội dung đối kháng hạng 68kg, Nguyễn Giang Sơn là một trong những niềm hy vọng vàng ở môn võ cổ truyền.

Võ sĩ này hướng đến đại hội với sự tự tin khi vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026. Ngoài ra, anh nhiều lần giành Huy chương Vàng ở đấu trường trong nước.

Sau khi đáp lại sự chờ đợi ở sân chơi thế giới, Nguyễn Giang Sơn nỗ lực tập luyện dưới sự theo sát của huấn luyện viên nhằm duy trì phong độ cao nhất tại đại hội.

Nhiều năm theo đuổi võ cổ truyền, anh đúc rút những kinh nghiệm bổ ích, thể hiện điểm mạnh ở khả năng di chuyển linh hoạt, ra đòn nhanh và chuẩn xác. Nếu tiếp tục trình diễn những phẩm chất tốt tại đại hội, võ sĩ này có thể cạnh tranh Huy chương Vàng.