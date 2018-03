Những nhóm nhạc thần tượng Kpop tài năng, tự sản xuất MV, album

Thần tượng biết sáng tác, viết lời rất phổ biến ở Kpop. Tuy nhiên, số nhóm tự sản xuất hầu hết ca khúc chủ đề lẫn album của chính mình như Big Bang, Winner… không nhiều.

Big Bang là nhóm nhạc điển hình của sự đa tài và khác biệt ở Kpop. Các thành viên trong nhóm, đặc biệt là G-Dragon, T.O.P tự sáng tác, sản xuất các ca khúc, album của nhóm. Và rất nhiều sản phẩm trong số đó thành công rực rỡ, đồng thời làm nên tên tuổi của nhóm nhạc nhà YG, chẳng hạn Day By Day, Lies, Fantastic Baby, Bad Boy… Chuỗi album mới nhất mang tên MADE gồm 11 ca khúc như Loser, Bang Bang Bang, Sober… đều có sự tham gia sáng tác, viết lời của các thành viên.

Bằng việc tự sáng tác, sản xuất âm nhạc của chính mình, Big Bang đã định hình cá tính khác biệt giữa thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Big Bang đã trở thành biểu tượng của sự cá tính, khác biệt và là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất hiện nay. Ngoài album của nhóm, các thành viên còn sản xuất các sản phẩm của riêng mình, trong đó, album mới nhất của G-Dragon là Kwon Ji Yong chinh phục nhiều bảng xếp hạng khi ra mắt.

Stray Kids vừa ra mắt ngày 25/3 hẳn là niềm tự hào của JYP, bởi đây là nhóm nhạc đầu tiên tự sáng tác, sản xuất album ra mắt trong công ty này. Từ khi được giới thiệu qua chương trình thực tế cùng tên, Stray Kids đã cho thấy khả năng sáng tác qua những ca khúc được yêu thích như Hellevator, Grrr, Yayaya…

Album I am NOT với ca khúc chủ đề District 9 mang giai điệu hip hop mạnh mẽ, dồn dập ra mắt ngày 25/3 cũng có sự tham gia sản xuất của 3 thành viên Chan, Changbin và Han. Stray Kids được kỳ vọng là tân binh xuất sắc nhất năm 2018. Hiện tại, các chàng trai lập kỷ lục nhóm nhạc đạt lượt xem MV ra mắt lớn nhất Kpop (4,3 triệu lượt xem). Nhóm nhạc này theo đuổi phong cách hip hop mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt so với những đàn anh đã ra mắt ở JYP. Khả năng rap của các thành viên được đánh giá cao.

Winner là chủ nhân của một trong những ca khúc nổi tiếng nhất năm 2017, đó chính là Really Really. Ca khúc do trưởng nhóm Seung Yoon sáng tác chỉ trong 4 tiếng đã tạo nên trào lưu cover ở Hàn Quốc trong thời gian dài. Qua album 2014 S/S (phát hành năm 2014) cùng single album Fate Number For, Our Twenty For - đều là những sản phẩm nhóm tham gia sản xuất - Winner đã định hình phong cách nam tính, lịch lãm và trữ tình cho riêng mình.

Âm nhạc của Winner khác biệt so với phong cách của YG nói riêng và Kpop nói chung. Bởi thế, sản phẩm âm nhạc của nhóm luôn nhận được sự mong đợi, kỳ vọng của khán giả. Vào 4/4, nhóm sẽ trở lại cùng album Everyday. Theo giới thiệu của Yang Hyun Suk, đây là siêu phẩm mà khán giả muốn nghe mỗi ngày, trong đó, ca khúc chủ đề cùng tên thuộc thể loại nhạc trap sôi động.

Biết sáng tác, sản xuất là một trong những tiêu chuẩn ra mắt của YG, bởi thế không chỉ Big Bang mà các đàn em của nhóm như 2NE1, Winner, iKON cũng có khả năng này. Đầu năm 2018, iKON đã có bản hit thống trị thị trường âm nhạc, đó chính là Love Scenario có sự tham gia sản xuất của B.I, Bobby. Các ca khúc khác trong album Return đều có sự góp mặt của trưởng nhóm B.I.

Love Scenario đạt 137 giờ Perfect All Kill (tức đứng đầu các bảng xếp hạng thực, hàng ngày lẫn tuần) đã giúp iKON trở thành nhóm nhạc đạt PAK lâu nhất Kpop. Trong album Welcome Back phát hành năm 2015, các thành viên cũng có cơ hội thể hiện tài năng qua việc viết lời…

Một trong những lý do giúp BTS nổi tiếng như hiện nay chính là âm nhạc hip hop độc đáo, và việc góp sức trong các sản phẩm âm nhạc từ ngày đầu ra mắt của các thành viên RM, Suga, J-Hope đã góp phần làm nên thành công đó. Độ nổi tiếng của BTS hiện không dừng ở lãnh thổ Hàn Quốc mà phổ biến tại cả Âu Mỹ.

Năm 2017, ca khúc Mic Drop phiên bản remix do nhóm hợp tác cùng Steve Aoki, Desiigner lọt top 28 bảng xếp hạng Billboard. BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên đạt chứng nhận Vàng từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ.

Love Me Love Me - Winner MV Love Me Love Me vừa được Winner phát hành ngày 4/8.

Minh Hạo