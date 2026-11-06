Những nhóm hàng xuất khẩu kỳ vọng bứt phá trong năm 2027

Các sự kiện được tổ chức hồi tháng 10 vừa qua tại Vũ Hán của Celine, Armani và Prada, cùng kế hoạch mở cửa hàng K Avenue của Chanel đã cho thấy các nhà mốt quốc tế đang dùng thủ phủ tỉnh Hồ Bắc làm bệ phóng để tiếp cận người mua sắm trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều..