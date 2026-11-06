Những nhóm hàng xuất khẩu kỳ vọng bứt phá trong năm 2027
10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc kỷ lục, lần đầu vượt 1.000 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam được dự báo tiếp tục có nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2027. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm khách hàng, nắm bắt nhu cầu nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nhom-hang-xuat-khau-ky-vong-but-pha-trong-nam-2027-246261106163038106.htm